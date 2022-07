Gadertal: Mähmaschine gerät in Brand

Freiwillige Feuerwehr St. Martin in Thurn

Freiwillige Feuerwehr St. Martin in Thurn

Freiwillige Feuerwehr St. Martin in Thurn

Freiwillige Feuerwehr St. Martin in Thurn

St. Martin in Thurn/Campill – Am Montag kurz nach 12.00 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr St. Martin in Thurn zu einem Fahrzeugbrand Richtung Campill bei Pespach alarmiert.

Nach kurzer Absprache stellte sich heraus, dass eine Mähmaschine mit Heuschieber-Twister auf einer entlegenen Wiese in Brand geraten ist und mit ihr auch das Heu und die Wiese.

Die Wiese ist nur über einen Forstweg erreichbar. Dennoch konnten die Wehrleute den Brand noch rechtzeitig unter Kontrolle bringen, bevor die Flammen auf den nahgelegenen Wald übergreifen konnten.