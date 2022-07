Garagenbrand in Bozen

Bozen – Am Freitag in den frühen Morgenstunden ist die Einsatzmannschaft der Berufsfeuerwehr zu einem Garagenbrand in der Narcisio-Sordo-Straße in Bozen gerufen worden. Der Brand war in einer Box der Tiefgarage eines Wohnhauses entstanden.

Die Flammen hatten verschiedenes Material sowie Fahrräder, die sich in der Garage befanden, zerstört. In der Garage breitete sich dichter Rauch aus, der durch die Garagenrampe entwich.

Da die Brandschutztüren zum Wohngebäude wie vorgesehen geschlossen waren, blieb der Wohnbereich von den Flammen verschont. Es gab keine Verletzten.

Als Brandursache wird ein elektrischer Defekt vermutet. Ein Fahrzeug, das sich im Inneren befand, wurde nur leicht beschädigt. Der Einsatz konnte nach einer Stunde beendet werden.