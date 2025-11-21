Gastronomie begrüßt neue Taxi-Lizenzen in Bozen

Von: Ivd

Bozen – Die Ankündigung der Stadt Bozen, zehn zusätzliche Taxi-Lizenzen auszuschreiben und den Dienst vorerst mit sechs neuen Ersatzfahrern zu erweitern, wird von der Fachgruppe Gastronomie im Wirtschaftsverband hds vorsichtig positiv aufgenommen. Die Thematik wurde auch bei einem kürzlich abgehaltenen Treffen mit Bürgermeister Claudio Corrarati, der zuständigen Stadträtin Johanna Ramoser, hds-Präsident Philipp Moser und dem Präsidenten der Gastronomie im hds, Kurt Unterkofler, erörtert.

Die Gastronomie begrüßt, dass nach diesem Treffen Bewegung in die Sache gekommen ist. Gleichzeitig erwartet sich aber die Branche weitere Schritte, um der chronischen Unterversorgung beim Taxidienst in der Landeshauptstadt wirksam zu begegnen.

„Jede zusätzliche Taxilizenz und jeder neue Fahrer hilft – insbesondere unseren Gästen und Mitarbeitern“, erklärt Präsident Kurt Unterkofler. „In einer Stadt wie Bozen, mit starker Gastronomie, Hotellerie, Kultur- und Eventszene, ist das nun ein erster kleiner Schritt. Das Taxiangebot ist seit Jahren zu knapp, vor allem abends, nachts, an Wochenenden und in der Hochsaison.“

Die Betriebe berichten immer wieder von frustrierten Gästen, die nach einem Restaurant- oder Barbesuch lange auf ein Taxi warten müssen oder gar keines bekommen. „Das ist nicht nur ein Komfortproblem, sondern auch eine Frage der Sicherheit und der Lebensqualität in der Stadt“, betont Unterkofler. „Bozen wirbt um Gäste aus aller Welt, wir sprechen von nachhaltiger Mobilität und einer lebendigen Innenstadt – dann muss ein moderner, ausreichend dimensionierter Taxidienst ganz oben auf der Prioritätenliste stehen.“

„Wir schätzen, dass die Stadtverwaltung das Problem erkennt und nun erste Maßnahmen setzt“, fasst Unterkofler zusammen. „Jetzt braucht es aber den Mut, entschlossen weiterzugehen. Bozen lebt von seiner Gastronomie, vom Tourismus und von einer lebendigen Innenstadt – ein leistungsfähiger Taxidienst ist dafür keine Nebensache, sondern ein zentrales Infrastrukturthema.“