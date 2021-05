Gebäude in Hamburg explodiert – Feuerwehr im Großeinsatz

Bei der Explosion eines Gebäudes im Hamburger Stadtteil Barmbek ist eine Person verletzt worden. Die Explosion löste einen Großeinsatz der Feuerwehr aus. Aus noch ungeklärter Ursache explodierte das Gebäude in der Hamburger Straße am frühen Montagmorgen, sagte ein Polizeisprecher. Das Haus, in dem verschiedene Gewerbe Büros nutzen, sei stark beschädigt. Trümmerteile lägen umher. Der Einsatz der Feuerwehr dauert an. Die Hamburger Straße wurde komplett gesperrt.

Von: APA/dpa