Gefährliche Überholmanöver auf Südtirols Passstraßen

51 Verstöße in wenigen Tagen festgestellt

Bozen – Am Mendelpass, im Pustertal, am Würzjoch, im Gadertal und in Gröden waren vergangene Woche wieder gezielte Kontrollen der Staatspolizei im Gange, um undisziplinierte Motorradfahrer herauszufischen.

Neben 79 Motorrädern wurden auch fünf Autos überprüft. Insgesamt haben die Ordnungshüter 51 Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung festgestellt, wie die Übertretung der Geschwindigkeit, gefährliche Überholmanöver oder nicht zugelassene Schutzhelme.

Auch in den kommenden Wochen soll die Kontrolltätigkeit der Staatspolizei nicht verringert werden.