Gegen die Fahrtrichtung durch den Telepass-Durchlass

Bozen – Die Straßenpolizei hat am vergangenen Wochenende drei Personen wegen Trunkenheit am Steuer angezeigt. In allen drei Fällen zeigten die Lenker die klassischen Symptome: ein glasiger Blick und ein Atem, der nach Alkohol roch. Nach einem entsprechenden Test wurde ihnen der Führerschein entzogen.

Ein 50-jähriger Mann wurde am Samstag gegen 21.00 Uhr in Vahrn mit über 1,2 Promille im Blut erwischt. Am Sonntag gegen 18.00 hat die Polizei einen 48-Jährigen in Waidbruck aufgehalten – mit einem ähnlichen Promillewert.

Im dritten Fall handelt es sich um einen 26-Jährigen, der am Sonntag gegen 18.30 Uhr bei der Autobahnmautstelle in Bozen Süd aufgehalten wurde.

Eine Polizeibeamtin hatte einen Wagen bemerkt, der ein U-förmiges Wendemanöver durchführte und in entgegengesetzter Fahrtrichtung durch den Telepass-Durchlass auf die Autobahn wollte. Die Ordnungshüter stoppten den Pkw sofort.

Laut Alkoholtest hatte der Lenker über zwei Promille im Blut. Das Fahrzeug wurde für drei Monate beschlagnahmt.

Die Straßenpolizei hat am Wochenende außerdem in Zusammenarbeit mit der Staatspolizei, den Carabinieri und der jeweiligen Ortspolizei Motorradfahrer auf Südtirols Passstraßen kontrolliert. In mehreren Fällen wurden Bußgelder wegen Überschreitung des Tempolimits und wegen gefährlicher Überholmanöver ausgestellt.

Die Polizei wird ihre Kontrollen in den kommenden Wochen fortsetzen.