Gegen Sassuolo das zweite Testspiel

Sterzing – Am Donnerstag, 21. Juli bestreitet der FC Südtirol sein zweites Testspiel der Sommervorbereitung. Das Team von Coach Lamberto Zauli trifft dabei in Sterzing auf den Serie A-Club Sassuolo – Anstoß um 18.00 Uhr.

Der FC Südtirol bereitet sich seit dem 10. Juli im Ridnauntal auf die erste, historische Serie B-Meisterschaft vor und bestreitet am vorletzten Trainingslagertag das mittlerweile traditionelle Testspiel gegen Sassuolo. Der Club aus der Emilia Romagna absolviert seit mehreren Jahren die Sommervorbereitung in Sterzing und startet im August in seine zehnte aufeinanderfolgende Meisterschaft in der Serie A.

Das Team von Coach Alessio Dionisi beendete die vergangene Saison auf dem elften Tabellenplatz und erreichte gleichzeitig das Viertelfinale des Italienpokals. Mehrere Spieler Sassuolos werden regelmäßig von Cheftrainer Roberto Mancini in die italienische Nationalmannschaft einberufen.

Der überhundertjährige Club aus der Provinz Modena bestreitet gegen den FC Südtirol sein drittes Testspiel der Sommervorbereitung. Am 10. Juli setzte sich Sassuolo mit 10:1 gegen Real Vicenza durch (Doppelpack von Berardi und Raspadori, Hattrick von Ceide, Henrique, Alvarez und Defrel), am Samstag gab es hingegen einen 3:1-Erfolg gegen den tschechischen Erstligisten Jablonec (Frattesi, Harroui und Defrel).

Der FC Südtirol absolvierte am Samstag dagegen sein erstes Testspiel der Sommervorbereitung. Die Weißroten gewannen das Match gegen Landesligist Auswahl Ridnauntal mit 8:1. Nicolussi Caviglia, Zaro, Mazzocchi, Odogwu, Voltan (beide Doppelpack) und Fischnaller waren die Torschützen.

Beide Teams stehen vor kurz vor dem Ende des diesjährigen Sommertrainingslagers. Der FC Südtirol, welcher im bestens ausgestatteten Hotel Schneeberg im Maier logiert, reist am Freitag ab.