Geheimnisvoller Einbruch in Bozen

Bozen – Zu einem sonderbaren Einbruch ist es in der Nacht auf Freitag in der Südtiroler Landeshauptstadt gekommen. Vermutlich mehrere Einbrecher verschafften sich Zugang zu den Büros der Abteilung Öffentliche Arbeiten der Gemeinde Bozen in der Lanciastraße. Dort machten sich die Täter am Tresor im zweiten Stockwerk zu schaffen. Sie trugen ihn ins Erdgeschoss und schnitten ihn mit einer Flex auf.

Sie waren offenbar an dort lagernde Dokumente interessiert. Eine bescheidene Menge Bargeld sowie eine Uhr wurden nicht angetastet. Neben den Dokumenten sollen auch noch einige Computer entwendet worden sein, berichtet die italienische Tageszeitung Alto Adige.

Am Freitag in der Früh alarmierten die Mitarbeiter der Büros die Polizei. Auch die Spurensicherung war vor Ort. Der Einbruch gilt als sonderbar, da er offenbar von langer Hand geplant war, die Täter ein konkretes Ziel und auch die Werkzeuge hatten, um es zu erreichen und weil Geld nicht von Interesse war. Bei den Übeltätern handelt es sich wohl um Profis, die kaltschnäuzig vorgingen – immerhin ist das Kommando der Stadtpolizei nur wenige Meter vom Tatort entfernt und die Gegend auch voller Überwachungskameras.

Das führt zu der Frage, für welche Dokumente ein so hohes Risiko in Kauf genommen wurde. Die Ermittlungen laufen.