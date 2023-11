Geiselnahme am Hamburger Flughafen unblutig beendet

Vater war mit Vierjähriger in Auto auf Vorfeld vorgedrungen

Die Geiselnahme am Hamburger Flughafen ist nach mehr als 18 Stunden beendet worden. Der bewaffnete Mann, der am Samstagabend mit seinem Auto und seiner vierjährigen Tochter auf das Vorfeld des Airports gerast war, sei festgenommen worden, erklärte die Polizei. Das Kind schien unverletzt. Der Tat vorausgegangen war laut Polizei wohl ein Sorgerechtsstreit. Der Flughafen war seit Samstagabend geschlossen, Dutzende Flüge in Hamburg wurden gestrichen, auch von und nach Österreich.

Ein Mann hatte nach Angaben der deutschen Bundespolizei am Samstag gegen 20.00 Uhr mit dem Auto ein Tor durchbrochen, fuhr auf das Vorfeld des Airports, schoss in die Luft und warf mit “einer Art Molotowcocktails”. Der Flugbetrieb wurde eingestellt und zahlreiche Menschen aus mit Passagieren besetzen Maschinen auf dem Flughafen evakuiert.

Am frühen Sonntag teilte der Flughafen dann mit, dass der Flugbetrieb wegen der Geiselnahme auf unbestimmte Zeit eingestellt bleibe. “Es kommt zu Flugstreichungen und Verzögerungen über den gesamten Tag”, teilte der Flughafen weiter mit. Für den gesamten Tag waren laut Airport eigentlich 286 Flüge – 139 Abflüge und 147 Ankünfte – mit rund 34.500 Passagieren geplant. Wie viele davon nach Ende der Geisellage stattfinden können, ist laut Flughafen unklar.

Auf der Homepage des Wiener Flughafens etwa wurde ein Austrian-Flug aus Hamburg, der am Samstagabend um 21.40 Uhr hätte eintreffen sollen als “verspätet” geführt. Drei Flüge der Austrian bzw. von Eurowings mit regulärer Ankunftszeit in Wien um 11.15 Uhr und 16.40 Uhr bzw. um 20.15 Uhr fanden am Sonntag nicht statt. Auch die Abflüge von Schwechat nach Hamburg um 7.20 Uhr mit der AUA und einer um 20.55 Uhr mit Eurowings wurden gestrichen.

Die Hamburger Polizei verhandelte die ganze Nacht mit dem Mann. Mit dem vermutlich 35-Jährigen werde auf Türkisch verhandelt, sagte Polizeisprecherin Sandra Levgrün. Die Ehefrau des Mannes, die sich in Stade bei Hamburg aufgehalten haben soll, hatte sich zuvor wegen möglicher Kindesentziehung bei der Landespolizei gemeldet, wie der Sprecher der Bundespolizei sagte.