Geiselsberg zum Teil über Nacht nicht erreichbar

Olang – Kurz nach 17.00 Uhr hat sich eine Unwetterzelle im Bereich Furkelpass/Piz da Peres festgesessen und kleine Wasserläufe, die seit Jahren nicht mehr viel Wasser gebracht haben, binnen kürzester Zeit zu reißenden Bächen werden lassen.

Alle oder die meisten dieser Bachläufe münden in den Furkelbach. Dieser schwoll in kürzester Zeit an und riss sämtliche Brücken mit. Mitgeführtes Material uferte aus und verlegte die Straße die parallel zum Bach führt sowie den Parkplatz Gassl. Das Bachbett wurde teilweise bis zu einer Tiefe von vier Metern ausgeschwemmt.

Vom Parkplatz wurden zwei bis drei Autos mitgerissen. Zum Glück hatten die Insassen die Fahrzeuge im letzten Moment verlassen können. Zur Sicherheit wurde dennoch der Einsatz der Wasserrettung zur Abklärung angefordert.

Sehr bewährt haben sich eine große Rückhaltesperre bei Bad Bergfall und in der Folge eine weitere oberhalb von Niederolang. Letztere hat das Siedlungsgebiet von Niederolang vor größeren Schäden bewahrt.

Die Zone Bad Bergfall ist aktuell nicht erreichbar – ebenso ein Wohngebäude zwischen Gassl und Bad Bergfall. Unabhängig vom Einsatzgebiet Geiselsberg/Gassl waren auch eine Vielzahl von Einsätzen in Mitter- und Niederolang notwendig, die von den Feuerwehren Schritt für Schritt abgearbeitet wurden. Betroffen waren Garagen, Keller und tieferliegende Räumlichkeiten, vor allem im Bereich Florianiplatz Mitterolang.

Oberolang blieb von diesen Ereignissen weitgehend verschont.

Im Einsatz standen die Wehren der Gemeinde Olang (Nieder – Mitter – Oberolang – Geiselsberg) und die Freiwillige Feuerwehr Niederrasen, die Bergrettung Olang, der Organisatorische Leiter des Weißen Kreuze, die Wasserrettung und die Ordnungskräfte.

Ein Teil von Geiselsberg ist über Nacht nicht erreichbar. Für den notwendigen Durchzugsverkehr wird von der Feuerwehr ein Behelfsweg im abwechselnden Einbahnverkehr offen gehalten.