Aktuelle Seite: Home > Chronik > Generationenwechsels in Bibliotheken

Generationenwechsels in Bibliotheken

Mittwoch, 08. Oktober 2025 | 14:19 Uhr
Schriftgröße

Von: Ivd

Bozen – Der demografische Wandel macht auch vor Bibliotheken und Weiterbildungseinrichtungen nicht halt: In den kommenden Jahren werden zahlreiche erfahrene Mitarbeiter in den Ruhestand treten. Damit droht wertvolles Erfahrungswissen verloren zu gehen. Wie kann der Übergang von Wissen aktiv, strukturiert und wertschätzend gestaltet werden?

Genau hier setzt das eintägige Seminar “Wissen halten, den Generationenwechsel gestalten” an, das gemeinsam vom Amt für Bibliotheken und Lesen und vom Amt für Weiterbildung und Sprachen nächsten Freitag im Kolpinghaus in Bozen organisiert wird. Unter der Leitung der Expertin Christiane Brockerhoff werden Methoden und Werkzeuge vorgestellt, mit denen der Wissenstransfer im Team gelingen kann. Inhalte des Seminars sind unter anderem: Der Wissenstransferprozess (Wie Wissen identifiziert und gesichert werden kann) und die Strukturierung von Wissen mit Vignetten, Checklisten und praktische Methoden für die Übergabe (Interviews, Storytelling und mehr).

Das Seminar richtet sich an haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende aus Bibliotheken, Bildungsausschüssen und Weiterbildungseinrichtungen, die vor der Herausforderung stehen, wertvolles Wissen nachhaltig zu sichern und weiterzugeben.

Interessierte haben noch die Möglichkeit, sich anzumelden und an dieser praxisnahen Fortbildung teilzunehmen.

Die Teilnahme ist nach vorangehender Anmeldung kostenlos. Nähere Informationen im Kurskalender des Amtes für Bibliotheken und Lesen gibt es online, telefonisch (Tel. 0471 41 33 20) oder per Mail an bibliotheken@provinz.bz.it.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Geduldsprobe für Autofahrer beschäftigt den Landtag
Kommentare
45
Geduldsprobe für Autofahrer beschäftigt den Landtag
Törggelen: Mit oder ohne Blutwurst?
Kommentare
45
Törggelen: Mit oder ohne Blutwurst?
Hat man da noch Worte? – VIDEO
Kommentare
35
Hat man da noch Worte? – VIDEO
Gedenken an Opfer des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober
Kommentare
33
Gedenken an Opfer des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober
Tod von Leon Moser [19]: Ein Sturz, viele Fragen
Kommentare
28
Tod von Leon Moser [19]: Ein Sturz, viele Fragen
Anzeigen
Die Südtiroler Milchwirtschaft
Die Südtiroler Milchwirtschaft
Landschaftspflege, Tradition und Wertschöpfung
Zwischen Bargeld, Karten und neuen Systemen
Zwischen Bargeld, Karten und neuen Systemen
Digitale Zahlungen in Südtirol
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 