Giftköder schrecken Hundebesitzer in Bruneck auf

Bruneck – Ausgelegte Giftköder auf den Wiesen im Stadtgebiet treiben die Hundebesitzer in Bruneck gerade um. Die Sorge ist groß.

Laut der Zeitung Alto Adige schlägt Tania Cappellari, Bezirksrätin in der Bezirksgemeinschaft Pustertal, Alarm. Hunde sollten von ihren Haltern derzeit streng an der Leine geführt werden, besonders entlang der Rienz und in der Zone St. Georg. “Schützt euren Vierbeiner”, so Cappellari.

Sie erklärt, dass ein Hund an den mit Gift gespickten Fleischstücken gestorben ist. Ein anderer überlebte die Vergiftung wie durch ein Wunder.

Cappellari hofft, dass die Übeltäter geschnappt und zur Verantwortung gezogen werden.