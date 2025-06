Giovanni Podini bleibt Sporthilfe-Präsident

Von: Ivd

Bozen – Neuer Vorstand, bewährte Führung: In der ersten Sitzung des neu gewählten Vorstands wurde Giovanni Podini einstimmig als Präsident der Südtiroler Sporthilfe bestätigt. An seiner Seite bleibt weiterhin Jochen Schenk als Vizepräsident im Amt.

In der ersten Sitzung des neu gewählten Vorstands der Südtiroler Sporthilfe kam das Gremium zusammen, um einige wenige, aber zentrale Punkte zu besprechen. Im Mittelpunkt stand die Wahl des Präsidenten: Giovanni Podini wurde dabei einstimmig in seinem Amt bestätigt. Auch Jochen Schenk wurde von den Vorstandsmitgliedern erneut zum Vizepräsidenten gewählt. Damit bleibt die Führung der Südtiroler Sporthilfe auch in den kommenden vier Jahren unverändert. Dem Vorstand der Südtiroler Sporthilfe gehören neben Präsident und Vizepräsident Dorotea Mader, Sabine Oberhollenzer, Georg Altstätter, Heinold Pider, Christian Untermarzoner, Thomas Ladurner, Benno Hofer, Isabel Amico, Gerhard Vanzi und Mirco Marchiodi an.

„Es freut mich ein weiteres Mal das Vertrauen des Vorstandes zu erhalten und die Südtiroler Sporthilfe in die Zukunft führen zu können. Ein wichtiger Punkt in dieser Legislatur sind die Olympischen Spiele, die in wenigen Monaten in Italien stattfinden – für viele Nachwuchsathletinnen und -athleten ein bedeutender Meilenstein. Wir möchten sie auf diesem Weg bestmöglich unterstützen“, betonte Podini nach seiner Wiederwahl. Auch Jochen Schenk zeigte sich erfreut über das erneute Vertrauen: „Wir werden uns weiterhin mit voller Kraft für den Nachwuchssport in Südtirol einsetzen. Unsere Athletinnen und Athleten können auf uns zählen – nicht nur finanziell, sondern auch ideell. Wir stehen ihnen mit Rat und Tat zur Seite, wo immer es nötig ist.“