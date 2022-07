Gletschersturz: Kein Wendepunkt beim Klimawandel

Canazei – Die Eis- und Gerölllawine an der Marmolata gibt immer mehr Fundstücke preis. Am heutigen Donnerstag wurden Rucksäcke und andere Ausrüstungsgegenstände und weitere menschliche Überreste geborgen. Die Rettungskräfte gehen davon aus, dass es sich um das zehnte Todesopfer handelt. Ein Bergsteiger wird noch vermisst.

Außerdem konnte die Identität von zwei weiteren Todesopfern geklärt werden. Es handelt sich um zwei Alpinisten aus Tschechien, sie konnten von ihren Familienangehörigen identifiziert werden, die nach Canazei gekommen sind.

Kein Wendepunkt

Tragödien wie die an der Marmolata rütteln zwar wach, leiten aber keine Kehrtwende ein. Viele Menschen fragen sich nun, was man tun muss, um das Abschmelzen der Gletscher zu verhindern und solche Tragödie künftig zu vermeiden. Marc Zebisch, Klimaforscher an der Eurac, geht aber nicht davon aus, dass derartige Ereignisse der Wendepunkt beim Klimaschutz sind. Es sei ganz natürlich, dass der Mensch erst reagiert, wenn es weh tut. Die Auswirkungen des Klimawandels werden laut Zebisch jährlich zunehmen. Dadurch ändere sich schon das Bewusstsein, nur eben aufhalten könne man den Klimawandel nicht mehr. Der Schaden an der Natur ist laut dem Klimaforscher bereits angerichtet. So seien die Gletscher im nahen Alpenraum nicht mehr zu retten. Der Gletscher an der Marmolata wird etwa schon vor 2040 komplett verschwinden.