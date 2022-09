Glück im Unglück: Flugzeug muss in Bozen Süd notlanden

Bozen – Schockmomente gab es am Samstagnachmittag in Bozen Süd: Am Interspar-Parkplatz südlich des Messegeländes musste ein Leichtflugzeug notlanden.

Ersten Erkenntnissen zufolge war das Flugzeug kurz vorher am Bozner Flughafen mit zwei Personen an Bord gestartet, schreibt Alto Adige online. Dann sollen sich technische Schwierigkeiten eingestellt haben. Der Motor fiel aufs und der Pilot sah sich gezwungen, notzulanden.

Laut der Nachrichtenagentur Ansa haben Augenzeugen erklärt, dass das Ultraleichtflugzeug ein Dach gestreift habe und dann auf dem Parkplatz des Supermarktes gelandet sei.

Er wählte den Parkplatz vor dem Interspar an der Buozzistraße in Bozen Süd aus. Bei dem Manöver streifte das Leichtflugzeug drei Pkw und kam dann beschädigt zum Stehen. Sowohl die beiden Insassen im Flugzeug, als auch drei weitere Personen am Boden zogen sich leichte Verletzungen zu. Alle Beteiligten hatten Glück im Unglück.

Der Vorfall löste aber einen Großeinsatz verschiedener Behörden aus: Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Bozen, der Notarzt, das Weiße und das Rote Kreuz, die Staatspolizei und die Carabinieri.

Die Aufräumarbeiten wurden in Angriff genommen und auch die Ermittlungen eingeleitet.

Das Ultraleichtflugzeug, das stark an einem Flügel und an den Propellern beschädigt wurde, ist von der Berufsfeuerwehr abtransportiert worden.