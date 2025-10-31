Aktuelle Seite: Home > Chronik > Graf von Paris bittet Louvre-Diebe um Rückgabe der Beute
Graf von Paris bittet Louvre-Diebe um Rückgabe der Beute

Freitag, 31. Oktober 2025 | 12:17 Uhr
Von: APA/Reuters

Der Graf von Paris, dessen Urgroßmutter einst eine aus dem Louvre gestohlene Saphir-Tiara trug, hat die Räuber gebeten, die gestohlenen Juwelen unversehrt zurückzugeben – um des französischen Kulturerbes und um seiner Familie willen. “Gebt uns unsere Juwelen zurück, es ist noch Zeit”, sagte Jean d’Orleans, ein direkter Nachfahre französischer Könige, gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.

“Es ist sowohl persönlich als auch intim”, sagte der 60-Jährige, während er Familienfotos durchblätterte, auf denen seine Urgroßmutter, die Herzogin von Guise, 1931 die Tiara mit Ceylon-Saphiren und Diamanten trug. “Diese Juwelen wurden zu besonderen Anlässen, Familienfeiern und manchmal auch für bestimmte Porträts getragen”, erklärte er.

Ein weiteres Bild zeigt die Tiara, die d’Orleans’ Großmutter Isabelle d’Orleans-Bragance 1984 bei der Hochzeit von Prinzessin Astrid von Belgien zum letzten Mal trug, bevor sie 1985 von seinem Großvater für 5 Millionen France an das Museum verkauft wurde.

Beute bleibt weiterhin verschwunden

Der Diebstahl am helllichten Tag (19. Oktober) hat internationale Schlagzeilen gemacht. Es war der größte Diebstahl im Louvre seit die Mona Lisa im Jahr 1911 entwendet wurde. Die Polizei hat mittlerweile mehrere Festnahmen vorgenommen, das Diebesgut wurde aber bisher noch nicht sichergestellt.

Die insgesamt acht gestohlenen Gegenstände stammen aus dem 19. Jahrhundert und gehörten einst dem französischen Königshaus oder den imperialen Herrschern des Landes. Darunter befinden sich die Tiara, eine Halskette und ein einzelner Ohrring aus dem Saphir-Set, das Königin Marie-Amelie und Königin Hortense gehörte. Eine Tiara und eine Brosche von Kaiserin Eugenie sowie eine Smaragdkette und ein Paar Smaragdohrringe, die Napoleon Kaiserin Marie Louise zu ihrer Hochzeit geschenkt hatte, gehörten ebenfalls zur Beute der Diebe.

Graf von Paris bittet Louvre-Diebe um Rückgabe der Beute

