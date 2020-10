Grasser für Staatsanwälte zweifelsfrei schuldig

Die beiden Staatsanwälte im Grasser-Korruptionsprozess haben am Dienstag ihr Schlussplädoyer im Marathonverfahren gehalten. In den fast drei vergangenen Jahren habe die Verteidigung “Nebelgranaten” geworfen und Ablenkungsmanöver ausgeführt, doch es gebe keinen Zweifel: “Tatsächlich ist Grasser im Sinne der erhobenen Vorwürfe schuldig”, sagte Oberstaatsanwalt Alexander Marchart am 166. Verhandlungstag.

In den letzten Jahren habe man viele Angriffe gehört, gegen Schöffen, die Richterin, die Staatsanwaltschaft. Man habe versucht mit Zeugen vor ihrer Aussage Kontakt aufzunehmen und eidesstattliche Erklärung von Personen vorgelegt, die sonst nicht bereit waren hier auszusagen. Das seien alles “Scheinargumente” und “haltlose Vorwürfe” gewesen, so Marchart.

Grasser habe gemeinsam mit seinen Freunden Walter Meischberger, Peter Hochegger und Ernst Karl Plech in die eigene Tasche gewirtschaftet. Er habe mitkassiert “zu unser aller Nachteil, zum Nachteil der Steuerzahler”. Grasser habe bei der Bundeswohnungsprivatisierung im Gerichtssaal den “Unwissenden” gespielt, letztlich habe aber er über die Informationen verfügt und die Entscheidung in der Hand gehabt.

Die Information, dass die Immofinanz und das Österreich-Konsortium in der zweiten Runde im Vergabeverfahren um die Bundeswohnungen mehr als 960 Mio. Euro bieten sollten, habe nur von Grasser kommen können, so der Staatsanwalt. Dafür seien als Gegenleistung rund 10 Millionen Euro Provision im Geheimen geflossen. Von der zypriotischen Gesellschaft Astropolis von Hochegger seien sie über die Omega nach Liechtenstein auf drei Konten geschickt worden, von denen eines Grasser, eines Plech und eines Meischberger gehörte.

Als Beweis führte Oberstaatsanwalt Gerald Denk die Zahlungsflüsse, Aktienkäufe und Reisebewegungen von Grasser an. Das “Schwiegermuttermärchen” von Grasser, dass nämlich das Geld auf dem Ferint-Konto bei der Meinl-Bank von seiner Schwiegermutter sei, habe nicht gehalten, denn die Schwiegermutter habe dementiert, dass es ihr Geld sei. Vom Ferint-Konto wanderten über 700.000 Euro auf das Mandarin-Konto, wohin auch Geld von einem der drei Liechtenstein-Konten floss. Die Zusammenführung bei der Mandarin und letztlich bei der Offshore-Gesellschaft Catherine Participation und die zahlreichen Aktienkäufe von Meinl International Power-Wertpapieren seien der Beweis, dass das alles Geld von Grasser sei. Die Mutter des Vermögenstreuhänders Norbert Wicki sei nur zum Schein vorgeschoben worden für die Mandarin-Gesellschaft.

Die Staatsanwälte warfen Grasser “kleinere und größere Lügen” vor. Nachdem die Buwog-Provision im Herbst 2009 medial bekannt wurde, sei “Hektik” ausgebrochen. Grasser und Plech sollten herausgehalten werden, alles Geld aus der Provision sollte Meischberger zugeordnet sein. Gefälschte Verträge seien im Nachhinein erstellt worden, der mitangeklagte damalige Anwalt Gerald Toifl habe das ganze organisiert. Toifl habe seiner Mitarbeiterin gesagt, von Grasser dürfe nichts offengelegt werden, sonst sei dieser “mausetot” und müsse auswandern.

In ihrem Schlussplädoyers forderten sie den Schöffensenat auf, alle Angeklagten schuldig zu sprechen und tat- und schuldangemessen zu bestrafen. Denk sprach von “Verbrechen von unglaublicher Tragweite” und Marchart betonte: “Niemand steht über dem Gesetz.”

Nicht nur bei der Buwog-Causa, auch beim Terminal Tower in Linz forderte die Staatsanwaltschaft Schuldsprüche für alle Angeklagten. Die Vorgangsweise, Schmiergeld für eine Handlung des damaligen Finanzministers zu fordern, sei die gleiche gewesen wie bei der Privatisierung der Bundeswohnungen. Das Geld, 200.000 Euro, sei den gleichen Weg gegangen wie die Buwog-Provision. Dies sei ein Beweis für den “Tatplan” der vier Freunde Grasser, Meischberger, Hochegger und Plech, zu dem der Belastungszeuge Willibald Berner ausgesagt hatte.

Richterin Marion Hohenecker hatte zuvor zahlreiche Anträge der Verteidiger, etwa die Ladung weiterer Zeugen oder einen Einspruch gegen die Sitzordnung, abgewiesen. Zudem hielt sie fest, dass es im Großen Schwurgerichtssaal weder eine Überwachung der Telekommunikation noch einen Lauschangriff gegeben habe – wie von den Vertretern Grassers behauptet.

Nach den Schlussplädoyers der beiden Staatsanwälte folgten die Vertreterin der Republik Österreich, Marlies Schefer für die Finanzprokuratur, die Privatbeteiligtenvertreter der CA Immo, Johannes Lehner, und der Immofinanz, Georg Jünger, sowie der Telekom Austria. Dann kommen die Anwälte der Angeklagten zu Wort. Zuerst wird der Anwalt des Erstangeklagten Grasser, Manfred Ainedter, das Wort ergreifen, anschließend Grasser-Co-Anwalt Norbert Wess.

Das Gerichtsverfahren geht allmählich in die entscheidende Phase: Diese Woche sind noch drei Verhandlungstage anberaumt, ein Urteil könnte im November verkündet werden. Richterin Hohenecker ließ vorsorglich den Großen Schwurgerichtssaal für die Freitage im November und den ersten Freitag im Dezember reservieren. Der Mega-Prozess hatte am 12. Dezember 2017 begonnen. Im heurigen Frühling kam es zu einer mehrmonatigen Unterbrechung wegen der Corona-Pandemie. Ursprünglich hätte das Urteil schon vor dem Sommer fallen sollen.