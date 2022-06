Gröden: Bus prallt gegen die Terrasse einer Bar

Wolkenstein – In Wolkenstein hat sich in der Nacht auf Samstag ein aufsehenerregender Verkehrsunfall ereignet. Gegen 2.00 Uhr in der Früh ist ein Autobus gegen die Terrasse einer Bar geprallt.

Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt.

Die Feuerwehrleute kümmerten sich um die Sicherungs- und Aufräumarbeiten.

Im Einsatz stand die Freiwillige Feuerwehr mit den Behörden.