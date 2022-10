Grönland im September teils acht Grad wärmer als üblich

In Grönland war es offiziellen Angaben zufolge im September 2022 an einigen Orten mehr als acht Grad wärmer als im mehrjährigen Schnitt für diesen Monat. “In Grönland war es ungewöhnlich warm, und der größte Teil des Gebiets erlebte den wärmsten September seit 1979”, sagte die Klimaforscherin Freja Vamborg vom EU-Klimawandeldienst Copernicus am Donnerstag einer Mitteilung zufolge. Weltweit lag die Durchschnittstemperatur fast 0,3 Grad über dem Schnitt.

Als Referenzzeitraum gelten die Jahre von 1991 bis 2020. Gemeinsam mit dem September 2016 war der diesjährige September global der viertwärmste bisher gemessene. In Europa lagen die Temperaturen hingegen etwas unter dem Durchschnitt. In der Antarktis lag die Ausdehnung des Meereises im September drei Prozent unter dem Durchschnitt. Das rangiert unter den fünf niedrigsten Werten für September. In mehreren Monaten waren in diesem Jahr eine rekordverdächtig niedrige Ausdehnung festgestellt worden.

Für seine Messungen und Auswertungen nutzt der EU-Klimawandeldienst Satelliten, Schiffe, Flugzeuge und Wetterstationen auf der ganzen Welt. Monatlich werden mit Hilfe von Computeranalysen Daten zu Temperaturen, der Meereisdecke und anderen Aspekten veröffentlicht.

( S E R V I C E – https://climate.copernicus.eu/climate-bulletins )