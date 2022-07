Großbrand in der Handwerkerzone in Pfalzen

Pfalzen – In Pfalzen ist am Donnerstag um 7.47 Uhr Alarm geschlagen worden. In einem Betrieb in der Industriezone hat der Dachstuhl Feuer gefangen.

Mehrere Feuerwehren der Umgebung stehen derzeit im Einsatz, um den Großbrand zu löschen.

Gemeinsam versuchen die Einsatzkräfte, das Feuer rasch unter Kontrolle zu bekommen.