Großbrand in Getränke-Großhandel in Kurtatsch

Kurtatsch – In Kurtatsch hat sich am Donnerstagabend ein Großbrand in einem Getränke-Großhandel im Etschweg entwickelt. Alarm wurde um 21.39 geschlagen.

Die ersteintreffenden Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Kurtatsch sahen sich nach Ankunft einem Vollbrand im Lager in voller Ausdehnung gegenüber, daher wurden umgehend weitere Feuerwehren nachalarmiert.

Die Rauchwolken und Flammen waren mittlerweile bereits aus weiter Entfernung sichtbar. Den über 200 Einsatzkräften ist es durch eine aufgebaute Riegelstellung und dem Einsatz von zwei Drehleitern gelungen, eine weitere Ausbreitung des Feuers auf ein direkt angebautes Unternehmen sowie mehrere geparkte Busse und Fahrzeuge zu verhindern.

Die Löschwasserversorgung wurde durch Pumpen mit Versorgungsleitungen aus der Etsch und einem Bewässerungsgraben sichergestellt. Der Brand konnte nach mehreren Stunden intensiver Löscharbeiten unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden, für die Nachtstunden wurde eine Brandwache vor Ort eingerichtet.

Die Brandursachenermittlung wird von der Berufsfeuerwehr Bozen durchgeführt. Im Einsatz standen außerdem die Freiwilligen Feuerwehren von Laag, Penon, Tramin, Neumarkt, Graun und Margreid sowie die Freiwillige Feuerwehr Kaltern Markt, der Bezirksverband Unterland, das Weiße Kreuz und die Behörden.