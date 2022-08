Großbrand in Kurtatsch

Lagerhalle in Brand geraten

Kurtatsch – In einem Betrieb am Etschweg in Kurtatsch ist ein Großbrand ausgebrochen. Zahlreiche Feuerwehren der Umgebung – unter anderem jene von Kurtatsch und Tramin – stehen derzeit im Einsatz, um der Flammen Herr zu werden.

Zusammen versuchen alle Einsatzkräfte das Feuer rasch unter Kontrolle zu bekommen.