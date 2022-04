Große Trockenheit beendet: Frühling zieht langsam wieder ein

Bozen – In den vergangenen Tagen sind in Südtirol erstmals seit Wochen wieder Niederschläge gefallen. Damit wurde die große Trockenheit vorerst beendet.

Doch nicht überall in Südtirol hat es auch genug geregnet oder geschneit, um die Natur ausreichend mit Wasser zu versorgen. Dies trifft vor allem auf das obere Vinschgau zu, das nun zudem noch mit trockenem Nordföhn kämpft.

So gab es etwa in St. Valentin auf der Haide beinahe überhaupt keinen Niederschlag.

Deutlich ergiebiger waren die Niederschläge dafür im Ultental, im Unterland, in den Dolomiten und im Pustertal.

In Auer wurden knapp 40 Millimeter Regen gemessen.

In den Skigebieten wie am Schnalstaler Gletscher freut man sich hingegen über rund 40 bis 50 Zentimeter Neuschnee. Aus Rein in Taufers werden sogar über 70 Zentimeter Neuschnee gemeldet.

Die Niederschlagsbilanz der vergangenen Tage. Am meisten geregnet bzw. geschneit hat es von Ulten übers Unterland, Dolomiten bis ins Pustertal. Hier ist die akute Trockenheit mal vorbei. Anders im Obervinschgau, kaum nass und dazu trockener Nordföhn, hier geht Trockenheit weiter. pic.twitter.com/hLZ4OM70jR — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) April 3, 2022

Frühling zieht wieder ein

Die große Trockenheit im Land ist damit vorerst vorbei und in den nächsten Tagen kehrt wieder der Frühling ein.

Am Montag werden die Luftmassen trockener und es kommt zu einer langsamen Wetterbesserung. In der Früh gibt es laut dem Landeswetterdienst noch viele Wolken und stellenweise sind auch in tiefen Lagen noch ein paar Schneeschauer dabei. Im Laufe des Tages lockert es aber auf und es kommt die Sonne zum Vorschein.

Der Dienstag verläuft im Süden sonnig, im Norden tauchen einige dichtere Wolken auf.

Am Mittwoch wird es überall recht sonnig mit ein paar Quellwolken am Nachmittag.

Am Donnerstag und Freitag geht es mit einer Mischung aus Sonne und Wolken weiter. Die Temperaturen steigen wieder an.