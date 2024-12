Großrazzia in Bozen: Schwere Vorwürfe gegen Benko und Co

Von: mk

Bozen – Wie berichtet, sind in dem weitreichenden Ermittlungsverfahren der Trientner Staatsanwaltschaft am Montagmorgen in Bozen mehrere Durchsuchungen durchgeführt worden. Im Fokus stehen prominente Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik sowie deren Geschäftsbeziehungen.

Die Ermittlungen richten sich gegen eine mutmaßliche kriminelle Vereinigung, an deren Spitze laut dem Trientner Ermittlungsrichter der österreichische Immobilieninvestor René Benko stehen soll. Benko, der in Bozen das Großprojekt Waltherpark initiiert hat, wird vorgeworfen, eine kriminelle Organisation geleitet zu haben, die in das politische Leben Südtirols eingegriffen haben soll.

Die Carabinieri durchsuchten am Montag die Büros des Steuerberaters Heinz Peter Hager, der ebenso wie Paolo Signoretti als rechte Hand von Benko agiert haben soll. Auch die Büros der Signa Holding, Benkos Immobilienunternehmen, wurden durchsucht. In erster Linie soll es um Computer, Smartphones und anderes digitales Zubehör gegangen sein.

Die Finanzpolizei durchsuchte unterdessen die Büros der Stadtverwaltung Bozen, insbesondere die Abteilung für Stadtplanung, berichtete Alto Adige online.

Weitere Beschuldigte

Neben Benko und Hager stehen weitere Personen in Südtirol im Verdacht, an der kriminellen Vereinigung beteiligt gewesen zu sein. Auch sie wurden in den Hausarrest überstellt. Dazu zählen Andrea Saccani und Fabio Rossa: Die beiden Architekten sollen die kriminelle Vereinigung unterstützt und Anweisungen von Hager ausgeführt haben.

Daniela Eisenstecken, die Leiterin der Abteilung für Stadtplanung in Bozen wird verdächtigt, ihre Amtsposition missbraucht zu haben, um Baugenehmigungen zu erteilen, die gegen geltendes Recht verstoßen.

Der Publizist Lorenzo Barzon wird von den Ermittlern als Vertrauter von Hager beschrieben, der dessen Anweisungen befolgt habe und als Berater des Bozner Bürgermeisters tätig gewesen sei.

Die Vorwürfe gegen die Beschuldigten sind schwerwiegend. Die Ermittler werfen ihnen vor, über Jahre hinweg ein Netzwerk aufgebaut zu haben, um Einfluss auf politische Entscheidungen zu nehmen und sich unrechtmäßige Vorteile zu verschaffen. Benko wird von den Ermittlern als Kopf des Netzwerkes angesehen, während Hager und Signoretti zwar eine untergeordnete Position eingenommen hätten, aber in vollständiger Autonomie agierten, um das politisch-wirtschaftliche Gefüge in Südtirol zu infiltrieren.