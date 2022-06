Gsies: Fataler Sturz in leeres Silo

Gsies – In St. Magdalena in Gsies hat sich am Samstag gegen 13.00 Uhr ein Arbeitsunfall ereignet.

Ersten Informationen zufolge ist eine Person in ein leeres Silo gestürzt und wurde schwer verletzt.

Im Einsatz standen der Notarzthubschrauber Pelikan 2, die Feuerwehr, ein Rettungstransportwagen und die Carabinieri.

Die verletzte Person wurde ins Bozner Krankenhaus eingeliefert.