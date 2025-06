Günther Walcher ist der neue Direktor des Katasteramtes Bozen

Von: mk

Bozen – Günther Walcher wurde am 4. Juni als Nachfolger von Stefano Capuzzo zum neuen Direktor des Katasteramtes Bozen ernannt. Es handelt sich um das größte und strategisch bedeutendste Katasteramt des Landes Südtirol.

Günther Walcher bringt eine langjährige und fundierte Führungserfahrung mit. Nach vielen Jahren an der Spitze des Landesamtes für Zivilschutz und einem anschließenden Intermezzo in der Privatwirtschaft kehrte er als Führungskraft in die Landesverwaltung zurück, deren Professionalität und menschliche Qualitäten sehr geschätzt werden.

„Mit Günther Walcher an der Spitze des Katasteramtes Bozen haben wir eine kompetente und erfahrene Persönlichkeit gefunden, die in der Lage ist, die Arbeit unseres Teams optimal zu unterstützen“, sagt der Landesrat für Grundbuch und Kataster, Christian Bianchi.

Das Kataster ist eine tragende Säule des Flächenmanagements, und ich bin sicher, dass Walcher die zukünftigen Herausforderungen mit Weitblick und Konsequenz angehen wird”. Bianchi bedankt sich im Namen des Landes Südtirol bei Stefano Capuzzo für die Arbeit, die er in den vergangenen Jahren mit viel Engagement und Professionalität geleistet hat.