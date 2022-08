Hand gegen eigene Mutter erhoben – Annäherungsverbot

Bozen – Ein 30-jähriger Mann aus Bozen wurde vom Gericht mit einem Annäherungsverbot für seine Mutter belegt. Der junge Mann hatte vor einigen Tagen die Hand gegen die eigene Mutter erhoben. Wie die italienische Tageszeitung Alto Adige schildert, soll es im Zuge eines Streits dazu gekommen sein. Nachdem er sie geschlagen und geschubst hatte, soll der 30-Jährige die Frau in einem Zimmer eingesperrt haben. Dort musste sie für einen größeren Zeitraum ausharren, bevor sie wieder herauskommen durfte.

Nach diesem bedenklichen Vorfall hat die Frau Anzeige gegen ihren Sohn erstattet. Die Ordnungshüter haben umgehend reagiert und in kürzester Zeit landete der Fall auf dem Schreibtisch von Voruntersuchungsrichter Emilio Schönsberg. Dieser hat dem Antrag der Staatsanwaltschaft für ein Annäherungsverbot stattgegeben. Vorerst darf sich der Sohn seiner Mutter nicht nähern, was ihm vermutlich nicht passen dürfte.

Die beiden leben nämlich in Bozen im gleichen Haus, allerdings in getrennten Wohnungen. Die Mutter soll ihrem aufrührerischen Sohn sämtliche Hausarbeit erledigt haben. So kochte die Frau für ihn, machte die Wäsche und reinigte dessen Wohnung. Auf diese mütterliche Dienstleistung muss der 30-Jährige nun vorerst verzichten.