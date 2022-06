Hat Benno Neumair versucht, einen Mithäftling zu erwürgen?

Bozen – Unfähig, Liebe, Traurigkeit oder Reue zu empfinden – so hat die psychiatrische Gutachterin der Nebenkläger, Anna Palleschi, Benno Neumair am heutigen Dienstag beschrieben. Wie berichtet, wird dem 31-Jährigen vorgeworfen, am 4. Jänner 2021 seine Eltern Laura Perselli und Peter Neumair in deren Wohnung in Bozen getötet und dann die Leichen in die Etsch geworfen zu haben. Im Rahmen des Schurgerichtsprozesses wurde ein weiteres Detail bekannt.

Benno Neumair hat bekanntlich Wochen nach der Tat ein Geständnis abgelegt und wurde dann ins Bozner Gefängnis in U-Haft überstellt. Dort soll er versucht haben, einen Mithäftling zu erwürgen. Der Vorfall hat sich bereits vor rund einem Jahr ereignet, er wurde aber erst jetzt bekannt.

Offenbar soll es im Gefängnis zu einem Handgemenge zwischen Benno Neumair und einem Migranten gekommen sein. Im Zuge dessen soll Benno Neumair versucht haben, seinen Widersacher zu erwürgen, wie italienische Medien berichten.

Im Gefängnis seien deshalb Sanktionsmaßnahmen getroffen worden. Anwalt Flavio Moccia, der die Verteidigung des Bozners im Rahmen des Schwurgerichtsprozesses übernommen hat, will den Vorfall derzeit „weder bestätigen noch dementieren“.

„Es gehört nicht zu seiner Art, auf der Welt zu sein, sich über andere oder über die Konsequenzen seines eigenen Handelns für andere Sorgen zu machen“, erklärt Gutachterin Anna Palleschi ihre Expertise. Ihrer Ansicht nach leidet Benno Neumair an einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung.

Auch seine Schwester Madè Neumair war heute wieder Gerichtssaal. Sie hat sich mit weiteren Verwandten als Nebenklägerin in das Verfahren eingelassen. Für sie war es heute ein ganz besonders schwieriger Tag. Ihre Mutter Laura Perselli wäre heute 70 Jahre alt geworden.