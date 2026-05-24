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30 und 40 Personen sollen in den Trümmern eingeschlossen sein

Hauseinsturz auf Philippinen: Viele Verschüttete befürchtet

Sonntag, 24. Mai 2026 | 06:10 Uhr
30 und 40 Personen sollen in den Trümmern eingeschlossen sein
APA/APA/AFP/HANDOUT
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Von: APA/dpa

Ein im Bau befindliches neunstöckiges Gebäude im philippinischen Angeles City ist eingestürzt. Laut Angaben des Informationsbüros der Stadt konnten bisher 24 Menschen aus dem Gebäude gerettet werden. Laut einem Bericht des philippinischen Rundfunks GMA Network, unter Berufung auf das Informationsbüro, sollen zwischen 30 und 40 Personen in den Trümmern eingeschlossen sein. Das Gebäude ist offiziellen Angaben zufolge in den frühen Morgenstunden eingestürzt.

Die Rettungsarbeiten dauern weiterhin an. Angeles City befindet sich rund 80 Kilometer nördlich der Hauptstadt Manila. Bis in die frühen 1990er-Jahre befand sich dort ein großer Luftwaffenstützpunkt der USA.

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