Moskau/Neryungri – Seit dem Bekanntwerden der Teilmobilmachung versuchen viele junge Russen, denen der Kriegseinsatz in der Ukraine winkt, mit allen Mitteln das Land zu verlassen. Während die Flüge aus Russland innerhalb kürzester Zeit ausgebucht waren, bildeten sich an den Grenzen zu den Nachbarstaaten kilometerlange Staus.

Viele junge Leute werden aber nicht umhinkommen, Putins Einberufungsbefehl zu befolgen. Einen Tag, nachdem der russische Präsident eine Teilmobilmachung zur Verstärkung seiner Truppen in der Ukraine angeordnet hatte, tauchten in den russischen sozialen Netzwerken, insbesondere auf Telegram, Bilder und Videos auf, die die Verzweiflung der Angehörigen von Reservisten zeigen, die von Putin an die Front gerufen wurden.

In den Videos sind dramatische Abschiedsszenen zu sehen. Väter und Mütter sowie Schwestern und Brüder nehmen tränenreich Abschied von den jungen Männern, die in Bussen von den russischen militärischen Mobilisierungszentren abreisen müssen, um die Ausbildungslager zu erreichen.

Ein auf Twitter veröffentlichtes Video, das aus der ostsibirischen Stadt Nerjungri stammt, zeigt Männer, die aus einem Stadion kommen. Bevor sie in die Busse steigen, umarmen sie die draußen wartenden Angehörigen. Besonders die Mütter können ihre Tränen kaum halten. Aus Verzweiflung vergraben viele Väter und Mütter ihr Gesicht in den Händen. Ein Mann hält ein Kind an das Fenster eines Busses, damit der junge Reservist einen letzten Blick darauf werfen kann. Herzzerreißend ist auch der Abschied zwischen jungen Paaren. Die jungen Liebenden, die sich tränenreich voneinander trennen müssen, wissen nicht, ob sie sich jemals wiedersehen werden.

Es ist ein grausames Schicksal. Der Kremlherrscher entschied, dass die jungen Männer der sibirischen Kleinstadt Tausende Kilometer westwärts ziehen müssen, um im schlimmsten Fall auf einem der ukrainischen Kriegsschauplätze zu sterben. Nichts kann ihre Eltern und ihre jungen Verlobten trösten.

In Moskau umarmten an einem anderen Mobilisierungspunkt die Frauen ihre Männer. Auch in der russischen Hauptstadt flossen viele Tränen. Einige riefen höchsten Schutz an und bekreuzigten sich nach einer letzten Umarmung. Ein 25-Jähriger, der nur seinen Vornamen, Dmitri, angab, wurde von seinem Vater umarmt, der ihm zum Abschied einen letzten Elternrat – „Sei vorsichtig“ – mitgab. Dmitry erzählte dem russischen Medienunternehmen Ostorozhno Novosti, er habe nicht damit gerechnet, so schnell einberufen und nach der Ausbildung an die Front verlegt zu werden. „Ich bin ja noch Student“, so Dmitri.

„Niemand hat mir am Morgen etwas gesagt. Sie haben mir den Einberufungsbescheid gegeben, der besagt, dass ich mich um 15.00 Uhr an diesem Ort einfinden soll. Wir haben zuerst eineinhalb Stunden lang gewartet. Dann ist der Einberufungsoffizier gekommen und hat uns gesagt, dass wir ihm folgen sollen. „Na toll“, habe ich mir gedacht. Ich bin hinausgegangen und habe meine Eltern, meinen Bruder und alle meine Freunde angerufen, um ihnen zu sagen, dass sie mich mitnehmen“, erklärt Dmitri die vielleicht dramatischste Wende seines bisherigen Lebens.

Die jungen Russen, die nicht über die guten Beziehungen von Nikolai Peskow, Sohn von Kremlsprecher Dmitri Peskow, verfügen, haben keine andere Wahl, als dem Befehl Folge zu leisten und sich in den Mobilisierungszentren zu melden. Von dort wird sie ein ungewisses und vor allem ungerechtes Schicksal zuerst in ein Ausbildungslager und dann an die Front führen.

Für ihre Eltern und ihre Verlobten hingegen beginnt eine lange Zeit des Bangens. Die Hoffnung, dass der Sohn, Freund und Verlobte heil aus dem Krieg zurückkehrt und nicht der Militärbeauftragte mit der schlimmsten aller Nachrichten an der Haustür klopft, lebt.