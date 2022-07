Hitze: Zentrum Vita in Meran auch an den Wochenenden geöffnet

Meran – Außer montags bis freitags von 9.00 durchgehend bis 17:30 Uhr ist das Zentrum Vita auch an den Wochenenden des 23. und 24. Juli, des 30. und 31. Juli sowie des 6. und 7. August jeweils von 14.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.

Angesichts der anhaltend heißen Witterung und um den Seniorinnen und Senioren die Möglichkeit zu bieten, auch an den Wochenenden Schutz vor der Hitze zu finden, hat die Stradtregierung auf Anregung von Stadtrat Stefan Frötscher und der Direktorin des Sozialamtes der Stadtgemeinde Meran, Alice Bertoli, und in Absprache mit der Koordinatorin des Zentrums, Astrid Greif, beschlossen, die klimatisierten Räumlichkeiten des VITA-Zentrums in der Huberstraße 8 auch an den Wochenenden zu öffnen. Außer montags bis freitags von 9.00 bis 17.30 Uhr ist das Zentrum auch an den Wochenenden des 23. und 24. Juli, des 30. und 31. Juli sowie des 6. und 7. August von 14.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.

Je nach Wetterlage wird entschieden, ob die Wochenendöffnung für den folgenden Zeitraum gewährleistet werden soll.

Infos: Tel. +39 0473 223170.