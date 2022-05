“Hölle auf Erden”

Kiew – Ein schauriges Video demonstriert die ganze Brutalität der im Donbas herrschenden Schlacht.

Um seinen Truppen den Weg in den Westen freizukämpfen, werden ukrainische Stellungen mit Raketen mit thermobaren Sprengköpfen beschossen. Diese Raketen, die vom Raketenwerfersystem TOS-1 „Buratino“ abgeschossen werden, gelten unter Militärexperten aufgrund ihrer besonderen Charakteristik zu den derzeit gefürchtetsten konventionellen Waffensystemen.

Diese Gefechtsköpfe enthalten neben einer kleinen Sprengladung einen Behälter mit einer brennbaren Flüssigkeit, wodurch sich nach dem Einschlag eine brennende Aerosol-Wolke bildet.

Die Explosion des thermobaren Gefechtskopfs der Rakete erzeugt zuerst eine Druckwelle. Nach dieser anfänglichen, todbringenden Druckwelle und dem damit verbundenen Überdruck strömt aufgrund des durch die Explosion entstandenen Unterdrucks die umgebende Luft samt dem entzündeten Aerosol ins Zentrum der Explosion zurück. Dabei dringt die brennende Substanz in alle nicht luftdicht verschlossenen Räume ein und verbrennt alles, was sich darin befindet.

