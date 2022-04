Hoffen auf den Regen

Bozen – Zeigte sich das Wetter in Südtirol zuletzt vor allem von seiner sonnigen und mitunter auch windigen Seite, werden die kommenden Tage unbeständiger. Landesmeteorologe Dieter Peterlin geht davon aus, dass ab Freitag gebietsweise Regen fallen kann. Wolken, die Saharastaub mit sich führen, seien bereits aufgezogen. Entleeren werden sie sich aber heute noch nicht.

Zumindest etwas Niederschlag in Aussicht

Ausgehend von einem Tief über der Adria werden eher feuchte Luftmassen Richtung Südtirol geführt. Der Freitag bringt viele Wolken, kaum Sonne und im Tagesverlauf kann es zeitweise leicht regnen.

Auch das Wochenende bringt wechselhaftes Wetter: Am Samstag gibt es viele Wolken, nur etwas Sonne und stellenweise ein paar Regenschauer. In einigen Tälern kommt kräftiger Südwind auf.

Der Sonntag verläuft unbeständig. Am häufigsten regnet es voraussichtlich mit Durchzug einer Störung in der ersten Tageshälfte.

Am Montag wird es zeitweise sonnig, am Nachmittag steigt die Schauerneigung nur leicht an. Am Dienstag werden die Regenschauer wieder häufiger.

Zuletzt war es sehr trocken

Somit dürfen die zuletzt arg gebeutelte Natur und Landwirtschaft zumindest auf etwas Niederschlag hoffen. Dieser wäre bitter nötig, da es den ganzen Winter über zu wenig Niederschläge gegeben hat und die Böden ausgetrocknet sind. Auch die Flüsse führen derzeit wenig Wasser und in einigen Südtiroler Gemeinden wird sogar das Trinkwasser knapp.

Aber nicht nur Südtirol ächzt unter der Trockenheit. Im Veneto fordert man laut ildolomiti.it von der Region Trentino Südtirol die Wassermenge der Etsch durch Öffnung der Staubecken zu erhöhen, damit die Felder bewässert werden könnten.