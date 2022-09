“Hoffentlich ist wenigstens keine giftige Farbe verwendet worden”

Bozen – In der Nacht auf Freitag – als noch bevor “Fridays for Future” ihre Demo in Bozen abgehalten hat – haben vermutlich Anhänger der Bewegung mit weißer Farbe eindeutige Parolen auf mehrere Plätze der Innenstadt auf den Boden geschrieben. “Vote for Climate” oder “Bürgerinnenrat. Jetzt” waren in riesigen Lettern auf die Pflastersteine gemalt.

Wie die italienische Tageszeitung Alto Adige berichtet, waren die Botschaften am Obstplatz, dem Rathausplatz, dem Dominikanerplatz und dem Kornplatz zu lesen. Sie entsprechen den Schlachtrufen der Klimabewegung. Wer aber genau hinter der Aktion steckt, ist nicht bekannt.

Die Ermittlungen laufen aber schon auf Hochtouren. Laut den ersten Erkenntnissen, die aus der Auswertung von Überwachungskameras hervorgehen, wurden die Botschaften von mehreren Jugendlichen zwischen 2.00 und 3.00 Uhr nachts geschrieben. Wie Bürgermeister Renzo Caramaschi erklärt, werde Anzeige wegen Verschmutzung erstattet. Seine Meinung zum Ausdruck bringen sei erwünscht, so Caramaschi, dafür gebe es aber andere Mittel. “Ich hoffe das wenigstens keine Farbe genommen worden ist, die die umweltschädlich ist.”

Tatsächlich hatten die Stadtreinigung und die Mitarbeiter der Gemeinde kein leichtes Spiel mit den Schriftzügen. Mit Hochdruckreinigern, Stahlbürsten und speziellen Mitteln versuchten die Gemeindemitarbeiter, die Schriften vom Boden zu entfernen. Es ist ihnen nicht ganz gelungen. Es scheint fast so, als sei es eine ähnliche Farbe wie jene, die für die Straßenmarkierungen verwendet wird.

Wie es weiter heißt, sei der Reinigungseinsatz für die Gemeinde nicht gerade billig gewesen.