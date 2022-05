“Hoffentlich war es den Falschparkern unangenehm” – VIDEO

🇩🇪❗Hinweis❗Auch wenn es dieses Mal kein Notfall war.Kurz ins Geschäft ist schon zu lang ❌Im Notfall kommt es auf jede Minute an ⏱Wir hoffen, dass es den zwei Falschparkern, sehr unangenehm war, dass diese aus dem Geschäft rennen mussten, um ihr, vor den Toren unserer Feuerwehrhalle, geparktes Auto zu verstellen…Aus diesem Grund → Vor Feuerwehrhallen wird nicht geparkt❗🇮🇹❗Nota❗Anche se questa volta non si trattava di un'emergenza.Un breve viaggio in negozio è già troppo lungo ❌Ogni minuto è importante in caso di emergenza ⏱Ci auguriamo che i due parcheggiatori abusivi abbiano imparato la lezione visto che hanno dovuto correre fuori dal negozio per spostare la loro auto davanti ai cancelli….Per questo motivo → è vietato parcheggiare davanti alle caserme dei pompieri❗#feuerwehr #falschparken #notfall #jedeminutezählt #vigilidelfuoco #parcheggiatoriabusivi #emergenza

