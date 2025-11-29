Aktuelle Seite: Home > Chronik > Hongkong trauert um Opfer von Hochhausbrand
Hongkong trauert um Opfer von Hochhausbrand

Samstag, 29. November 2025 | 03:07 Uhr
APA/APA/AFP/PHILIP FONG
Von: APA/Reuters

Führende Politiker und Offizielle in Hongkong haben am Samstag mit einer Schweigezeremonie der mindestens 128 Todesopfer eines Hochhausbrandes gedacht. Die Zahl der Opfer des schlimmsten Feuers in der Stadt seit fast 80 Jahren könnte weiter steigen, da noch 200 Menschen vermisst werden. Die Behörden nahmen im Zusammenhang mit dem Unglück elf Personen fest.

Der Brand war am Mittwochnachmittag ausgebrochen und hatte sich rasch auf sieben der acht 32-stöckigen Gebäude des Wohnkomplexes Wang Fuk Court ausgebreitet. Die Hochhäuser waren für Renovierungsarbeiten mit Bambusgerüsten und Schaumstoff-Isolierung verkleidet. Den Behörden zufolge hatten die Feuermelder in der Anlage mit mehr als 4.600 Bewohnern nicht richtig funktioniert. Die Ermittlungen konzentrieren sich auf mögliche Korruption und die Verwendung unsicherer Materialien.

Behörden ignorierten Warnungen

Bereits im September 2024 hatten sich Bewohner der Hochhäuser besorgt über die Brandgefahr geäußert. Einem Sprecher der zuständigen Behörde zufolge ging es dabei auch um die mögliche Entflammbarkeit der grünen Schutznetze an den Bambusgerüsten. Das Arbeitsministerium der Stadt hatte den Anwohnern im vergangenen Jahr nach wiederholten Beschwerden jedoch mitgeteilt, das Risiko sei “relativ gering”. Dies sagte die Behörde der Nachrichtenagentur Reuters. Die Rettungsarbeiten in dem Viertel Tai Po waren am Freitag abgeschlossen worden. Die Suche nach Leichen läuft weiter.

Unter den Toten sind dem indonesischen Konsulat zufolge mindestens zwei Hausangestellte aus Indonesien. Auch Dutzende Hausangestellte aus den Philippinen seien von der Katastrophe betroffen, sagte Edwina Antonio, die Leiterin der Hilfsorganisation für Migrantinnen Bethune House. Neunzehn von ihnen würden noch vermisst. In Hongkong gibt es rund 368.000 Hausangestellte. Die meisten sind Frauen aus einkommensschwachen asiatischen Ländern, die bei ihren Arbeitgebern oft unter beengten Verhältnissen leben.

