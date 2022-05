Hunger: Ukrainische „Weizenkrise“ hat schwere Folgen

Kiew – Der fortdauernde Krieg führt in der Ukraine zu einer regelrechten „Weizenkrise“.

Experten, die für ihre Schätzungen unter anderem auch auf Satellitenaufnahmen zurückgreifen, rechnen damit, dass die ukrainische Weizenernte heuer um rund 35 Prozent kleiner als letztes Jahr ausfallen wird. Aber das dringendste Problem, das es zu lösen gilt, ist die Blockade der Nahrungsmittelexporte. Da die ukrainischen Schwarzmeerhäfen, über die in normalen Jahren der Weizen in alle Welt verschifft wird, von der russischen Kriegsmarine blockiert werden, sitzen in der Ukraine fast 25 Millionen Tonnen Weizen der Ernte des letzten Jahres fest.

Laut den Experten von Kayrros – einen weltweit führenden, im Bereich der Energie-, Umwelt- und Geoanalytik tätigen Unternehmen, das Regierungen, Unternehmen und Investitionsmärkte berät – könnte der Ertrag der nächsten Weizenernte in der Ukraine aufgrund der russischen Invasion um rund 35 Prozent niedriger ausfallen als im Jahr 2021. Für die Erstellung dieser Schätzung, für die unter anderem Satellitenaufnahmen analysiert wurden, sind eine ganze Reihe von Kriegsfaktoren verantwortlich. Neben der Tatsache, dass die Kriegshandlungen in landwirtschaftlich wichtigen Regionen stattfinden, haben auch die Treibstoffknappheit sowie die Einberufung von vielen Bauern und landwirtschaftlichen Arbeitskräften zur Armee zur Folge, dass die Nahrungsmittelproduktion massiv einbricht.

Das vielleicht größte und zugleich dringendste Problem, das es zu lösen gilt, ist die Blockade der ukrainischen Seehäfen durch die russische Kriegsmarine. Da die ukrainischen Schwarzmeerhäfen, über die in normalen Jahren der für den Export bestimmte Weizen in alle Welt verschifft wird, von der russischen Kriegsmarine blockiert werden, sitzen in der Ukraine Millionen von Tonnen Weizen der Ernte des letzten Jahres fest.

„Es ist geradezu grotesk, was wir derzeit in der Ukraine erleben. Fast 25 Millionen Tonnen Getreide, die exportiert werden könnten, können die Ukraine aufgrund der Blockade der Häfen nicht verlassen“, erklärt der stellvertretende Direktor der UN-Welternährungsorganisation FAO, Josef Schmidhuber. Josef Schmidhuber fügt hinzu, dass die durch die gesperrten Seewege verursachte Überfüllung der Silos bei der nächsten Ernte im Juli und August zu mangelnder Lagerkapazität führen könnte.

„Das könnte in der Tat bedeuten, dass die Lagerkapazitäten in der Ukraine nicht ausreichen, insbesondere wenn keine Korridore für Getreideexporte aus der Ukraine geöffnet werden“, gibt der stellvertretende Direktor der FAO zu bedenken. Hinzu komme die Sorge – so Schmidhuber – dass Getreidelager Ziel russischer Angriffe werden. Einigen Angaben zufolge wurden einige Vorratslager bereits zerstört.

Nicht zuletzt auch aus diesen Gründen stiegen die weltweiten Nahrungsmittelpreise allein im März um 17 Prozent. „Es würde der Welt wirklich helfen, wenn wir dieses Getreide aus der Ukraine herausbekämen. Es besteht die ernste Gefahr, dass die Lebensmittelpreise weiter steigen und in einer Spirale der Unbezahlbarkeit münden, die zu mehr Hunger führen könnte“, meint die Direktorin der Welthandelsorganisation (WTO), Ngozi Okonjo-Iweala. Sie erklärt, dass sie über die weltweite Ernährungslage „ernsthaft besorgt“ sei.

