Hurrikan “Julia” in Nicaragua auf Land getroffen

Der Hurrikan “Julia” ist am Sonntag mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 Kilometern pro Stunde in Nicaragua auf Land getroffen. Der Tropensturm erreichte in der Früh in der Nähe der Laguna de Perlas die Küste, wie die Wetterbehörde mitteilte. Die Einwohner der Region hatten sich zuvor bereits vorbereitet, hatten Fischerboote festgemacht und noch Einkäufe erledigt.

In der Stadt Bluefields, einer der größten Küstenstädte, machte sich der Tropensturm, der zuvor auf einen Hurrikan der Kategorie eins hochgestuft worden war, ab Mitternacht bemerkbar. Ein AFP-Fotograf in der Stadt berichtete über heftige Windböen und starke Regenfälle. In Medienberichten war bereits von abgerissenen Dächern und umgestürzten Bäumen die Rede sowie von Stromausfällen.

Es wird erwartet, dass “Julia” am Sonntag über Nicaragua hinwegfegt, bevor der Hurrikan bis Montag nahe oder entlang der Pazifikküste von Honduras, El Salvador und Guatemala weiterzieht, wie das Nationale Hurrikan-Zentrum der USA (NHC) mitteilte.

In Nicaragua wurden rund 6.000 Menschen in Sicherheit gebracht. Das NHC warnte, dass bis Anfang der kommenden Woche “lebensbedrohliche Sturzfluten und Schlammlawinen” wegen starker Regenfälle über Mittelamerika und Südmexiko möglich seien.

Vor rund eineinhalb Wochen hatte Hurrikan “Ian” den US-Bundesstaat Florida getroffen. Der Wirbelsturm richtete in dem Bundesstaat im Südosten der USA massive Verwüstungen an, weite Landstriche wurden überschwemmt, zahlreiche Häuser zerstört. Infolge des Hurrikan der Stärke vier kamen US-Medienberichten zufolge mehr als 100 Menschen ums Leben.