Hurrikan “Milton” nahm erneut an Stärke zu

Von: APA/AFP

Der auf den US-Bundesstaat Florida zurasende Sturm “Milton” hat an Stärke zugenommen und ist erneut zu einem Hurrikan der höchsten Stufe fünf geworden. Das Nationale Hurrikanzentrum (NHC) der USA teilte am Dienstag mit, “Milton” habe Windgeschwindigkeiten von bis zu 270 Stundenkilometern. Schwankungen in der Intensität seien wahrscheinlich. “Milton” werde aber voraussichtlich ein gefährlicher Hurrikan sein, wenn er am Mittwochabend die Westküste von Florida erreiche.

Das NHC hatte “Milton” bereits am Montag mit der Kategorie fünf eingestuft, zuvor am Dienstag jedoch auf die Stärke vier herabgestuft. Dennoch bleibe der Wirbelsturm ein “extrem gefährlicher Hurrikan”. US-Präsident Joe Biden sagte, es könnte “der schlimmste Sturm seit mehr als einem Jahrhundert sein, der Florida trifft”. Er rief die Menschen auf, sich sofort in Sicherheit zu bringen, es gehe “um Leben und Tod”. Biden verschob angesichts des Hurrikans einen für diese Woche geplanten Besuch in Deutschland.

Florida und weitere Bundesstaaten im Südosten der USA waren erst Ende September von dem Sturm “Helene” heimgesucht worden. Der Sturm, der ebenfalls mit Hurrikan-Stärke auf die Küste getroffen war, richtete massive Schäden an. Zahlreiche Gebäude wurden beschädigt oder komplett zerstört, vielerorts wurde die Stromversorgung lahmgelegt.

Nach bisherigen Angaben der US-Behörden kamen mindestens 230 Menschen durch “Helene” ums Leben. Damit ist “Helene” nach dem Hurrikan “Katrina” im Jahr 2005 der folgenschwerste Sturm, der in den vergangenen 50 Jahren das Festland der USA heimgesucht hat.