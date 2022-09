Illegale Einwanderer bei Sterzing gestoppt

Sterzing – Die Staatspolizei vom Kommissariat am Brenner und die Brixner Finanzpolizei haben in den vergangenen Tagen bei der Autobahnmautstelle in Sterzing mehrere Fahrzeugkontrollen durchgeführt. Dabei wurde ein Mann festgenommen. Ihm wird Begünstigung der illegalen Einwanderung vorgeworfen.

Der Pakistaner, der über eine gültige Aufenthaltsgenehmigung verfügt, saß am Steuer eines Wagens mit italienischer Kenntafel.

Im selben Wagen saßen fünf weitere Personen aus Indien ohne gültige Dokumente. Der Pakistaner war mit ihnen über die Grenze auf italienisches Staatsgebiet gefahren.

Die Ordnungskräfte haben die Inder wieder zurück nach Österreich gebracht.