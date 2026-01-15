Von: Ivd

Burgstall – Unter dem Leitspruch „Im Spiel der Kinder liegt der Ursprung des Theaters“ – frei nach Augusto Boal – fand am Samstag die ordentliche Jahreshauptversammlung des Südtiroler Theaterverbandes, Bezirk Burggrafenamt, in Burgstall statt.

Nach der Begrüßung durch Bezirksobfrau Karmen Kammerlander und einer Gedenkminute für die verstorbenen Theatermitglieder folgten die Grußworte der Ehrengäste René Mair (Präsident des Südtiroler Theaterverbandes) und Annemarie Markart (Bezirksobfrau Unterland) sowie Informationen aus der STV-Zentrale (Ruth Lechthaler und Stefanie Nagler). Anschließend wurden die Tätigkeitsberichte des Bezirks und der einzelnen Bühnen präsentiert. Dabei zeigte sich deutlich, wie vielfältig und engagiert die Theaterarbeit im Burggrafenamt ist.

Ein besonderer Schwerpunkt der Versammlung lag auf der Kinder- und Jugendförderung. Die im September des Vorjahres durchgeführten Theatertage in Meran/Sinich, an denen 17 Grundschulkinder aus dem Bezirk teilnahmen, wurden als beispielhaftes Projekt hervorgehoben. Die Kinder konnten eine Woche lang Bühnenluft schnuppern, Rollen entwickeln und ihre Kreativität entfalten. Die Abschlussaufführung begeisterte Publikum wie Beteiligte gleichermaßen.

Bezirksobfrau Karmen Kammerlander machte deutlich, wie sehr dem Bezirksausschuss die Theaterarbeit mit Kindern am Herzen liegt. „Theater schenkt jungen Menschen einen Raum fernab von Bildschirmen, in dem Fantasie, Bewegung und echtes Miteinander wieder Platz haben. Auf der Bühne dürfen Kinder lachen, scheitern, mutig sein und einfach Kind sein – Erfahrungen, die bleiben“, betonte sie.

Aufgrund der begeisterten Rückmeldungen der Kinder und Eltern gab der Bezirksausschuss des Bezirks Burggrafenamt erfreulich bekannt, dass heuer sogar zwei Theaterwochen für Grundschüler sowie eine weitere Woche für Mittelschüler stattfinden werden. Dem Bezirksausschuss gehören Karmen Kammerlander, Marianne Zwischenbrugger, Sandra Spinell, Max Tschager, Renate Terzer Olivieri, Konrad Zöschg und Petra Müller an.

Ein eindringlicher Appell ging an die 38 Mitgliedsbühnen im Bezirk, junge Menschen aufzufangen, zu fördern und für das Theater zu begeistern – denn in ihnen liegt die Zukunft der Bühnen.

Ein weiterer Programmpunkt war das 75-Jahr-Jubiläum des Südtiroler Theaterverbandes, das bereits mit großer Vorfreude erwartet wird. Ebenso wurde das Bezirksschauspiel 2027 vorgestellt: „Der Boandlkramer und die ewige Liebe“, inszeniert von Thomas Hochkofler, verspricht ein besonderes Theaterereignis zu werden.

Abgerundet wurde die Versammlung durch ein gemütliches Beisammensein, ausgerichtet von der Dilettantenbühne Burgstall, das Raum für Gespräche, Gemeinschaft und Theaterfreude schuf.