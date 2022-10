Impf-Nachfrage in Südtirol gestiegen

Bozen – Mit dem Start der neuen Impfkampagne mit dem an die Omikron-Varianten angepassten Impfstoff, ist die Nachfrage nach den Impfungen gestiegen. Insgesamt sind in der vergangenen Woche 1.942 Impfdosen an in Südtirol ansässige Personen verabreicht worden.

Während am 23. September 889 neue Impfungen vermeldet werden konnten, waren es am 29. September bereits 1.269. Der Großteil der im Laufe der vergangenen Woche verabreichten Impfungen (1.942) waren Auffrischimpfungen mit dem neuen Impfstoff, es wurden 1.762 vierte Dosen und 148 Drittimpfungen verimpft. In Bezug auf die Altersgruppen haben sich im Vergleich zur letzten Meldung 495 Personen über 70 Jahre zum 4. Mal die Impfung geholt, gefolgt von den Über-60-Jährigen mit 419 Impfungen und den Über-80-Jährigen; in dieser Altersklasse wurden 305 Viertdosen geimpft.

Der stellvertretende Covid-Einsatzleiter Patrick Franzoni zeigt sich davon überzeugt, dass, angesichts der wachsenden Infektionswelle, jetzt der richtige Zeitpunkt ist, den Impfschutz zu erneuern. „Für die Auffrischimpfung setzen wir den am besten angepassten Impfstoff ein. Es ist wichtig, dass sich jetzt so viele Menschen wie möglich impfen lassen, um gut durch den Winter zu kommen. Die Impfung schützt zuverlässig vor einem schweren Verlauf und in den ersten Monaten verringert sie das Ansteckungsrisiko beträchtlich.“

Insbesondere Risikopatienten wird die Auffrisch-Impfung dringend empfohlen. Seit kurzem steht diese der gesamten Bevölkerung ab zwölf Jahren zur Verfügung, sofern die letzte Impfung bzw. Infektion mindestens 120 Tagen zurückliegt.

Vormerkung

https://sanibook.sabes.it/ oder telefonisch (Mo-Fr) von 8.00 bis 16.00 Uhr über die Einheitliche Landesvormerkstelle Tel. 0471 100100.

Es wird empfohlen, die Online-Vormerkung zu nutzen, wo Vormerkungen bis am Vortag getätigt werden können. Wer einen Termin am Vormittag für den Nachmittag vormerken möchte, sollte dies telefonisch machen.

Alle Impftermine: www.coronaschutzimpfung.it/de/impftermine/alle-impftermine

Der aktuelle Impfreport – die wichtigsten Daten in Kürze

(Stand: 06.10.2022)

Impfungen insgesamt (im Vergleich zu letzter Woche)

Verabreichte Impfdosen an Ansässige und nicht Ansässige: 1.128.905 (+1.982)

Verabreichte Impfdosen an in Provinz Ansässige: 1.090.767 (+1.956)

Erstdosis: 406.158 (+14)

Zweitdosis: 388.978 (+15)

Drittdosis: 274.915 (+151)

Viertdosis: 20.699 (+1.772)

Vollständig geimpfte Personen : 400.508 (+12)

In der Provinz verabreichte Impfdosen an in Provinz Ansässige: 1.075.377 (+1.942)

Erstdosis: 399.310 (+14)

Zweitdosis: 382.968 (+14)

Drittdosis: 272.577 (+148)

Viertdosis: 20.508 (+1.762)

Impfungen an in Provinz Ansässige nach Gruppen

Personen über 80 Jahre

Diese Personengruppe umfasst 33.505 Personen

Erstdosis: 30.457 (+2)

Zweitdosis: 30.314 (+0)

Drittdosis: 27.120 (+12)

Viertdosis: 7.919 (+305)

Personen über 70 Jahre

Diese Personengruppe umfasst 46.154 Personen

Erstdosis: 42.355 (+0)

Zweitdosis: 41.547 (+0)

Drittdosis: 35.043 (+18)

Viertdosis: 6.509 (+495)

Personen über 60 Jahre

Diese Personengruppe umfasst 58.546 Personen

Erstdosis: 52.571 (+1)

Zweitdosis: 51.396 (+0)

Drittdosis: 42.103 (+30)

Viertdosis: 4.749 (+419)

Personen über 50 Jahre

Diese Personengruppe umfasst 85.127 Personen

Erstdosis: 73.024 (+1)

Zweitdosis: 70.937 (+3)

Drittdosis: 54.413 (+15)

Viertdosis: 847 (+277)

Personen über 40 Jahre

Diese Personengruppe umfasst 75.144 Personen

Erstdosis: 61.070 (+0)

Zweitdosis: 58.538 (+1)

Drittdosis: 41.618 (+19)

Viertdosis: 383 (+156)

Personen ab 30 Jahren

Diese Personengruppe umfasst 63.576 Personen

Erstdosis: 50.808 (+2)

Zweitdosis: 48.249 (+2)

Drittdosis: 30.359 (+23)

Viertdosis: 174 (+67)

Personen ab 18 Jahren

Diese Personengruppe umfasst 72.764 Personen

Erstdosis: 59.299 (+2)

Zweitdosis: 55.897 (+3)

Drittdosis: 34.296 (+17)

Viertdosis: 95 (+34)

Personen von 12-17 Jahren

Diese Personengruppe umfasst 34.444 Personen

Erstdosis: 28.439 (+1)

Zweitdosis: 25.699 (+0)

Drittdosis: 9.958 (+17)

Viertdosis: 23 (+19)

Personen von 5 – 11 Jahren

Diese Personengruppe umfasst 38.835 Personen

Erstdosise: 8.129 (+5)

Zweitdosis: 6.400 (+6)

Drittdosis: 5 (+0)

Viertdosis: 0 (+0)

In der Provinz ansässige Personen, die vor einer Infektion geschützt sind, weil sie bereits geimpft wurden

80+: 91,66%

70+: 91,20%

60+: 89,42%

50+: 85,14%

40+: 80,21%

30+: 78,82%

18+: 80,13%

5 – 17: 46,64%

Gesamt (ab 5 Jahren): 78,83%

Impfungen an in Provinz ansässige nach Impfstoff

Pfizer BioNTech

Erstdosis: 283.863

Zweitdosis: 276.154

Drittdosis: 106.538

Viertdosis: 13.828

Moderna

Erstdosis: 41.465

Zweitdosis: 60.236

Drittdosis: 167.898

Viertdosis: 2.798

Vaxzevria (ex AstraZeneca)

Erstdosis: 60.021

Zweitdosis: 45.535

Drittdosis: 5

Viertdosis: 0

Johnson & Johnson

Erstdosis: 12.055

Zweitdosis: 0

Drittdosis: 0

Viertdosis: 0

Pfizer BioNTech pädiatrisch

Erstdosis: 8.113

Zweitdosis: 6.582

Drittdosis: 7

Viertdosis: 0

Novavax

Erstdosis: 395

Zweitdosis: 245

Drittdosis: 3

Viertdosis: 0