Impfzentren offen, aber nur 1.278 Stiche in einer Woche

Bozen – Die Impfzentren des Südtiroler Sanitätsbetriebes haben weiterhin ihre Tore geöffnet, die Nachfrage lässt aber zu wünschen übrig. Insgesamt wurden in der vergangenen Woche 1.278 Impfdosen an in Südtirol ansässige Personen verabreicht. Davon waren 36 Erstdosen, 110 Zweitdosen, 622 Drittdosen und 510 Viertdosen. Die Durchimpfungsrate der in Südtirol ansässigen impfbaren Bevölkerung ab fünf Jahren beträgt nun 78,73 Prozent (Stand 21.04.2022).

Die Zahl der vollständig geimpften Personen bei den in Südtirol Ansässigen hat in der vergangenen Woche die 400.000-Marke überschritten und beträgt nun 400.037.

Experten raten Risikopatienten über 60 und Personen über 80 Jahren weiterhin mit Nachdruck das Angebot der vierten Impfdosis wahrzunehmen, um weiterhin gut gegen das Coronavirus geschützt zu sein.

Verabreicht wird diese zweite Booster-Impfung – wie auch alle anderen Coronaschutzimpfungen – in den Impfzentren des Südtiroler Sanitätsbetriebes.

Vormerkung

https://sanibook.sabes.it/ oder telefonisch (Mo-Fr) von 8.00 bis 16.00 Uhr über die Einheitliche Landesvormerkstelle Tel. 0471 100999. Es wird empfohlen, die Online-Vormerkung zu nutzen, wo Vormerkungen bis am Vortag getätigt werden können. Wenn ein Termin am Vormittag für den Nachmittag vorgemerkt werden möchte, sollte dies telefonisch erfolgen.

Alle Impftermine: www.coronaschutzimpfung.it/de/impftermine/alle-impftermine

Der aktuelle Impfreport – die wichtigsten Daten in Kürze

(Stand: 21.4.2022)

Impfungen insgesamt (im Vergleich zu letzter Woche)

Verabreichte Impfdosen an Ansässige und nicht Ansässige: 1.101.663 (+1.370)

Verabreichte Impfdosen an in Provinz Ansässige: 1.063.975 (+1.278)

Erstdosis: 405.902 (+36)

Zweitdosis: 388.298 (+110)

Drittdosis: 267.786 (+622)

Viertdosis: 1.989 (+510)

Vollständig geimpfte Personen: 400.037 (+62)

In der Provinz verabreichte Impfdosen an in Provinz Ansässige: 1.050.538 (+1.278)

Erstdosis: 399.328 (+36)

Zweitdosis: 382.671 (+110)

Drittdosis: 266.554 (+622)

Viertdosis: 1.985 (+510)

Impfungen an in Provinz Ansässige nach Gruppen

Personen über 80 Jahre

Diese Personengruppe umfasst 33.505 Personen

Erstdosis: 30.414 (+1)

Zweitdosis: 30.252 (+4)

Drittdosis: 26.350 (+20)

Viertdosis: 891 (+415)

Personen über 70 Jahre

Diese Personengruppe umfasst 46.154 Personen

Erstdosis: 42.329 (+0)

Zweitdosis: 41.513 (+6)

Drittdosis: 34.376 (+26)

Viertdosis: 419 (+54)

Personen über 60 Jahre

Diese Personengruppe umfasst 58.546 Personen

Erstdosis: 52.539 (+4)

Zweitdosis: 51.318 (+8)

Drittdosis: 41.336 (+33)

Viertdosis: 346 (+32)

Personen über 50 Jahre

Diese Personengruppe umfasst 85.127 Personen

Erstdosis: 73.004 (+1)

Zweitdosis: 70.841 (+19)

Drittdosis: 53.444 (+108)

Viertdosis: 215 (+4)

Personen über 40 Jahre

Diese Personengruppe umfasst 75.144 Personen

Erstdosis: 61.061 (+4)

Zweitdosis: 58.451 (+12)

Drittdosis: 40.741 (+72)

Viertdosis: 73 (+4)

Personen ab 30 Jahren

Diese Personengruppe umfasst 63.576 Personen

Erstdosis: 50.883 (+5)

Zweitdosis: 48.254 (+12)

Drittdosis: 29.367 (+131)

Viertdosis: 28 (+0)

Personen ab 18 Jahren

Diese Personengruppe umfasst 72.764 Personen

Erstdosis: 59.353 (+10)

Zweitdosis: 55.825 (+26)

Drittdosis: 32.836 (+152)

Viertdosis: 16 (+1)

Personen von 12-17 Jahren

Diese Personengruppe umfasst 34.444 Personen

Erstdosis: 28.363 (+6)

Zweitdosis: 25.585 (+9)

Drittdosis: 9.336 (+80)

Viertdosis: 1 (+0)

Personen von 5 – 11 Jahren

Diese Personengruppe umfasst 38.835 Personen

Erstdosis: 7.951 (+5)

Zweitdosis: 6.258 (+14)

Drittdosis: 0 (+0)

Viertdosis: 0 (+0)

In der Provinz ansässige Personen, die geschützt sind, weil sie bereits geimpft wurden

80+: 91,54%

70+: 91,15%

60+: 89,34%

50+: 85,07%

40+: 80,17%

30+: 78,88%

18+: 80,14%

5 – 17: 46,22%

Gesamt (ab 5 Jahren): 78,73%

Impfungen an in Provinz ansässige nach Impfstoff

Pfizer BioNTech

Erstdosis: 283.738

Zweitdosis: 275.747

Drittdosis: 101.666

Viertdosis: 1.735

Moderna

Erstdosis: 41.439

Zweitdosis: 60.113

Drittdosis: 166.112

Viertdosis: 253

Vaxzevria (ex AstraZeneca)

Erstdosis: 60.166

Zweitdosis: 45.603

Drittdosis: 3

Viertdosis: 0

Johnson & Johnson

Erstdosis: 12.045

Zweitdosis: 0

Drittdosis: 0

Viertdosis: 0

Pfizer BioNTech pädiatrisch

Erstdosis: 7.944

Zweitdosis: 6.439

Drittdosis: 1

Viertdosis: 0

Novavax

Erstdosis: 343

Zweitdosis: 199

Drittdosis: 1

Viertdosis: 1



Datenquelle: Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 del Governo Italiano | Open Data su consegna e somministrazione dei vaccini anti COVID-19 in Italia.

Der Prozentwert der Geimpften bezieht sich auf die Gesamtbevölkerung. Die Boosterimpfung wird getrennt angezeigt.