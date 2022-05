In Italien wird es heiß: Temperaturen bis zu 40 Grad

Bozen/Rom – Wer in den kommenden Tagen nach Italien in den Urlaub fährt, darf sich auf hochsommerliche Temperaturen freuen.

Im Laufe der Woche schiebt sich ein kräftiges Hoch mit heißer Luft aus Nordafrika über Italien und bringt hier Temperaturen zwischen 35 und 40 Grad. Darauf weist Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf Twitter hin.

Über Nordeuropa drehen sich mehrere Tiefs mit kühlerer Luft. „Wir liegen dazwischen, also auch bei uns wärmer, aber nicht extrem heiß“, erklärt Peterlin in Bezug auf die Wetterlage in Südtirol. Dazu komme es bei uns immer wieder zu Gewittern.

Der Luftdruck beginnt zu steigen. Die Alpen verbleiben aber in einer kräftigen Westströmung, mit der immer wieder feuchtlabile Luftmassen herangeführt werden. Im Großteil des Landes gibt es heute eine Mischung aus Sonne und Wolken. Am Nachmittag und Abend werden die Quellwolken größer und die Schauerneigung nimmt zu.

In dieser Woche bleibt das Wetter in Südtirol leicht unbeständig. Sonne und Wolken wechseln, nachmittags sind jeweils einzelne gewittrige Schauer möglich. Die Temperaturen steigen Tag für Tag wieder an.