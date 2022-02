In Marokko in Brunnen gefallener Bub tot geborgen

Nach seinem Sturz in einen tiefen Brunnen in Marokko hat das Königshaus den Tod des fünfjährigen Rayan bestätigt. König Mohammed VI. habe den Eltern in einem Telefonat sein Beileid ausgesprochen, hieß es in einer Erklärung des Königshauses von Samstagabend. Der Bub war am Dienstagnachmittag in der Nähe seines Zuhauses in den 32 Meter tiefen Schacht gefallen. Am Samstag sei es den Rettungskräften schließlich gelungen, die Leiche des Buben zu bergen.

Von: APA/dpa/Reuters