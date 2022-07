In Meran wird die Videoüberwachung wird ausgebaut

Meran – Im Rahmen des Projekts “Sichere Stadtviertel” beabsichtigt die Meraner Gemeindeverwaltung, das Videoüberwachungssystem der Ortspolizei weiter auszubauen. Dies wurde heute auf einer Pressekonferenz von Bürgermeister Dario Dal Medico bestätigt.

“Mit der sechsten Haushaltsänderung, die gestern Abend von Finanzstadtrat Nerio Zaccaria erläutert und vom Gemeinderat genehmigt wurde, wurden 200.000 Euro für die Anschaffung von rund zwanzig neuen Videoüberwachungskameras und der entsprechenden Software bereitgestellt. Die Geräte werden nach einem mit der Ortspolizei abgestimmten Plan in verschiedenen Bereichen der Stadt aufgestellt”, erklärte Dal Medico.

“Gleichzeitig prüfen wir – in Absprache mit dem Regierungskommissariat Bozen – die Möglichkeit, der in Meran stationierten Staatspolizei und den Carabinieri einen Anschluss an die städtischen Videokameras zu gewährleisten, damit die Überwachung auch von 2.00 bis 6.00 Uhr nachts gewährleistet wird. In diesem Zeitraum sind nämlich die Ortspolizeibeamten nicht im Dienst. Diese Maßnahme kann den Weg für eine neue Form der Kooperation zwischen den Einsatzkräften ebnen, die für die Prävention und Bekämpfung von Kleinkriminalität und Vandalismus äußerst wertvoll ist”, bekräftigte der Bürgermeister.

Die Ortspolizei Meran verfügt derzeit über insgesamt 125 Überwachungskameras: 65 davon werden zur Kontrolle und Überwachung der Straßen und öffentlichen Gebäude der Stadt eingesetzt. Die übrigen befinden sich in sensiblen Zonen.