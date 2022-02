In Innsbruck vermisster 16-Jähriger in Meran aufgetaucht

Ein 16-Jähriger, der seit Montag in Innsbruck vermisst worden war, ist am Samstag im Südtiroler Meran unbeschadet aufgefunden worden. Er wurde seinen Eltern übergeben, berichtete die Polizei. Der Jugendliche hatte Montagfrüh die Wohnung verlassen, um in die Schule zu gehen – er traf dort aber nie ein. Der Vater hatte vermutet, dass schulische Probleme hinter dem Verschwinden stecken könnten.

Von: apa