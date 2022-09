Inflation und Energie: Sport treiben in Bozen wird teurer

Bozen – Was die Sport- und Freizeitstätten in Bozen angeht, fährt man derzeit auf Sicht. Andernorts, wie in Alleghe, bleibt die Eishalle angesichts der gestiegenen Energiepreise geschlossen. In Deutschland bleiben ebenfalls Schwimmbäder und Sportanlagen geschlossen. In der Südtiroler Landeshauptstadt ist derzeit nur eines fix: Ab 1. Jänner 2023 wird die Benutzung der Sportanlagen teurer.

Der Stadtrat hat bei seiner jüngsten Sitzung die Tarife unter die Lupe genommen. Diese seien seit 2005 nicht mehr angepasst worden. Mit der gestiegenen Inflation und dem Teuer-Schock bei der Energie würden nun Anpassungen bei den Tarifen für die Sportgruppen vorgenommen, heißt es aus dem Rathaus. Wie die italienische Tageszeitung Alto Adige berichtet, hängt es dann von der Entwicklung der Energiepreise in den nächsten Monaten ab, ob die Gemeinde Schwimmbäder und andere Sportanlagen schließt oder nicht. Es soll also nur das letzte Mittel sein und die Hoffnung bei Bürgermeister und Stadtrat ist, dass sich die Energiepreise wieder fangen und die Sportstätten geöffnet bleiben können.