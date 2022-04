Italienische Kinder dürfen auch Familiennamen der Mutter bekommen

Bozen/Rom – Im italienischen Familienrecht kommt es zu einem radikalen Wandel. Die italienischen Frauen haben dank des Verfassungsgerichts ein historisches Recht errungen, das ihnen bisher verwehrt wurde, nämlich ihren Kindern ihren eigenen Familiennamen zu geben. Bisher war in Italien vorgeschrieben, dass ein Neugeborenes automatisch den Nachnamen des Vaters erhält, wenn dieser das Kind bei der Geburt anerkennt.

Das Verfassungsgericht urteilte, dass der Artikel des Zivilgesetzbuches, mit dem in Italien geborene Kinder automatisch den Familiennamen des Vaters erhalten, nicht verfassungskonform ist. Dieser Artikel hatte bisher verhindert, dass eine Frau ihrem Kind allein ihren eigenen Familiennamen geben kann. Anlass des Gerichtsspruchs war die Forderung eines Südtiroler Elternpaares, das ihr Kind beim Standesamt nur mit dem Familiennamen der Mutter eintragen lassen wollte, dies wegen des geltenden Gesetzes jedoch nicht durfte. Das nicht verheiratete Elternpaar hatte sein Ansinnen damit begründet, dass der Familienname der Mutter mit dem Vornamen des Sohnes besser harmoniere als jener des Vaters.

Die Richter in Rom erklärten die “verfassungsrechtliche Unzulässigkeit aller Vorschriften, die die automatische Zuteilung des Nachnamens des Vaters für eheliche und nicht-eheliche Kinder sowie für adoptierte Kinder vorsehen”. Es sei jetzt Aufgabe des Gesetzgebers, alle mit der Entscheidung verbundenen Aspekte zu regeln, hieß es bei der Urteilsverkündung am Mittwoch in Rom.

In Österreich können gemeinsam sorgeberechtigte Eltern mit unterschiedlichen Nachnamen frei entscheiden, ob ihr Kind den Namen der Mutter, des Vaters oder einen Doppelnamen erhält.

Unterberger: “Wichtige höchstrichterliche Entscheidung”

“Das jüngste Urteil des Verfassungsgerichthofes zum Nachnamen für Kinder ist ein Meilenstein in den Bemühungen um die Gleichstellung der Geschlechter. Jene Bestimmungen, die automatisch den väterlichen Nachnamen vorsehen, werden endlich für verfassungswidrig erklärt. So können künftig sowohl verheiratete als auch unverheiratete Eltern den Nachnamen für ihre Kinder selbstbestimmt wählen. Bei Uneinigkeit werden beide Zunamen gegeben, über deren Reihenfolge entscheidet das Gericht”, erklärt SVP-Senatorin Julia Unterberger.

Einmal mehr sei das Verfassungsgericht gezwungen gewesen, die Versäumnisse und Verzögerungen des Gesetzgebers auszugleichen. “Nur dadurch konnte eine anachronistische Bestimmung überwunden und der in der Verfassung verankerte Grundsatz der Gleichheit der Geschlechter umgesetzt werden”, so Unterberger.

Die Entscheidung entspreche mehreren im Parlament eingebrachten Gesetzentwürfen, darunter auch jenem von Unterberger selbst. Sie entbindet den Gesetzgeber nicht, in diesem Bereich tätig zu werden, sondern überlässt ihm die detaillierte Ausgestaltung der Regelung.

“Ich hoffe, dass die Justizkommission des Senats nun bald auf einen gemeinsamen Nenner kommt, um auf der Grundlage der Entscheidung des Verfassungsgerichts, endlich ein neues Gesetz über den Nachnamen der Kinder zu verabschieden”, teilt Unterberger in einer Stellungnahme mit.

Gebhard: „Klare Absage für weitere Aufschübe einer Regelung“

Auf die Nachricht, dass das Verfassungsgericht jegliche Vorschriften für rechtswidrig erklärt hat, mit denen Kindern automatisch der Nachname ihres Vaters zugewiesen wird, reagiert auch die SVP-Kammerabgeordnete Renate Gebhard. „Damit erteilt das Gericht jeglicher weiteren Vertagung der entsprechenden Gesetzesentwürfe im Parlament eine klare Absage“, erklärt die Abgeordnete und SVP-Landesfrauenreferentin, die bereits vor nunmehr vier Jahren einen entsprechenden Vorschlag vorgelegt hat.

„Die Entscheidung des Verfassungsgerichtes hat einen historischen Wert, denn die geltende Regel ist nicht nur Ausdruck einer patriarchalischen Gesellschaft, sondern diskriminierend für die Mütter und – wie es das Gericht formuliert – schädlich für die Identität der Kinder“, so Gebhard.

Die Südtiroler Parlamentarierin hat bereits am 23. Mai 2018 als Erstunterzeichnerin einen Gesetzesentwurf zum Thema in der Abgeordnetenkammer vorgelegt, der am darauffolgenden 26. Juni der Justizkommission zugeteilt wurde und der in die Richtung der richterlichen Entscheidung geht. „Es ist dies ein Vorschlag, der auf eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes von 2006 zurückgreift“, so Gebhard. „Bereits damals – vor nunmehr 16 Jahren – hat der Gerichtshof den Gesetzgeber mit einer Lösung in der Materie beauftragt. Geschehen ist seitdem nicht viel.“

„Mit der heutigen Entscheidung ergeht erneut die klare Aufforderung an den Gesetzgeber, eine Neuregelung dringend anzugehen“, erklärt Gebhard. Ein weiterer Aufschub sei nicht zulässig, die Politik müsse ihrer Aufgabe gerecht werden und das Thema Familiennamen nun endlich angehen. Es sei längst überfällig, dass die in Kammer und Senat auffliegenden Gesetzesentwürfe endlich endgültig genehmigt werden.