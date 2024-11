Jäger vergisst sein Gewehr – Anzeige

Von: mk

Aldein – Die Carabinieri von Aldein haben einen 54-jährigen Jäger aus Bozen angezeigt, der sein Jagdgewehr auf einem Parkplatz am Jochgrimm vergessen hat.

Der Vorfall hat sich bereits vor mehreren Tagen zugetragen, wurde aber erst jetzt bekannt. Der 54-Jährige hatte sich selbst an die Ordnungshüter gewandt. Dabei gab er an, nach der Jagd sein Gewehr des Typs Beretta mit zwölf Kalibern versehentlich in der Nähe seines Parkplatzes unweit des Hotels zurückgelassen zu haben.

Weil er einen Anruf erhalten habe, sei er kurz abgelenkt gewesen. Erst als er in seiner Wohnung angekommen war, bemerkte er, dass die Waffe fehlte. Daraufhin sei er umgekehrt, um danach zu suchen, erklärte der Mann. Allerdings konnte er bei Einbruch der Dunkelheit die Waffe nicht mehr finden.

Da er im Besitz eines gültigen Waffenscheins ist, wollte er den Vorfall den Behörden melden. Wie in solchen Fällen üblich übermittelten die Carabinieri von Aldein die Verlustanzeige an die Justiz und nahmen umgehend die Ermittlungen auf.

Wie sich herausstellte, hatte ein Wanderer das verlorene Gewehr in der Zwischenzeit gefunden und bei der Carabinieri-Station in Cavalese im Trentino abgegeben. Glücklicherweise konnte damit der Vorfall ohne weitere Zwischenfälle geklärt werden.

Der Jäger aus Bozen muss allerdings mit weiteren Unannehmlichkeiten rechnen. Die Carabinieri von Aldein haben ihn wegen Verstoßes zur Sorgfaltspflicht bei der Aufbewahrung von Waffen angezeigt. Die zuständigen Behörden prüfen nun außerdem, ob die Voraussetzungen für den Besitz des Waffenscheins weiterhin gegeben sind.